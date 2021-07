Više ne želi da ćuti!

Marko Đedović osvojio je visoko 17. mesto u najgledanijem rijalitiju na ovim prostorima "Zadruga 4", a on već dve godine važi za jednog od najsurovijih komentatora, zbog čega je neretko dolazio u sukobe sa cimerima. Ipak, o krahu prijateljstva sa Tarom Simov i dan-danas se priča, a on je nije poštedeo ni prilikom intervjua na velikom superfinalu, samo dan nakon što je on napustio velelepno imanje.

Da podsetimo, Tara je te večeri bila gost u studiju, međutim, nije želela da sačeka nekadašnjeg prijatelja, pa je studio napustila samo nekoliko minuta pre nego se novinar pojavio:

Tara ne može da pogleda istinu u oči, to je razglog što je napustila studio, nije spremna da je pogleda, kao što nije bila spremna ni da je kaže. Kad kažem "Istina", mislim na sve igrice vezane za Ša, sve laži, budalaštine, fore i fazone i sve ono čime je upropastila život oženjenog čoveka. Tara je trenutno, pretpostavljam, u finansijskim problemima, tako da sam siguran da će sačekati Ša, ali to je jedan jedini razlog, ja znam da tu ljubavi nema. Plašim se stanja u kom je trenutno Ša, mislim da to može mnogo lošije da se završi, ali ne postoji šansa da njihova veza bude dugoročna - govorio je Đedović.

Autor: M. I.