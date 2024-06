NE VOLI TE, BLAM JE ŠTA RADIŠ SA 50 GODINA: Đedović sasuo Ša surovu istinu u lice, Miona dodala ulje na vatru! (VIDEO)

Nije više mogao da mu ćuti!

Miona Jovanović sela je sa Markom Đedovićem, kako bi se smirila zbog haosa koji je nastao, ali im se brzo pridružio Nenad Aleksić Ša i svađa se nastavila.

- Samo da znaš da pamtim sve što si izjavio. Ti si blam sa svojim izjavama, samo nastavi da s*reš - rekla je Miona.

- Vi se svađate oko hotela koji niko nije pomenuo - dodao je Đedović.

- Da sam znala da će da pravi ovakve drame rekla bih da nema svadbe, ali sad ko te j*be - pričala je Miona.

- Naravno da hoćeš, juče si se tresla u izolaciji - dodao je on.

- Ma da se teraš u tri p*čke materine... Pošto se ja tresem, šetaj. Ja sam folirant, nosi se - besnela je Miona.

- Njoj je stiglo najgore moguće pitanje za j*bačinu, ti bi za to visio sa plafona. Što je ne ostaviš? Ona se j*bala na televiziji sa 24 godine i neće da se blamira do kraja. Ja mislim da ona tebe ne voli. To je moje mišljenje, ne znam šta osećate. Blam je da imaš 50 godina i da sve to vidiš i sediš - govorio je Đedović.

Autor: A. N.