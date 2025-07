Ovo je blam blamova: Gastoz bez dlake na jeziku sasuo Anđeli surovu istinu u lice! (VIDEO)

Pukao mu film!

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Anđelom Đuričić u emisiji "Pitanja novinara" o njenom trenutnom odnosu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, koji je jako turbulentan.

- Da li si svoju vrednost u njegovim očima umanjila nepoverenjem koje si produbila prećutkivanjem i izvratnjem istine o Pavlu? - pitao je voditelj.

- Možda on tako da tumači i verovatno jesam. Ja samo smatram kad je ljubav da je drugačije. Ja znam kako volim i koliko. Ne moraju svi isto da vole, samo ne mislim da je ovakva situacija i nešto što se nije desilo presudno. Sve je palo u vodu, a ja sam to stvarno mislila i ja nisam dovoljno vredna za njega da bi sa mnom šetao svuda po svetu i to prihvatam - rekla je Anđela.

Nakon što je Darko završio razgovor sa Anđelom pozvao je Gastoza koji je prvo prokomentarisao sve što je ona ispričala i otkrio zašto joj nakon sinoćnog emotivnog sloma nije prišao.

- Ona je jedna urbana legenda i ona će biti sinonim za sve sezone za derle od 27 godina i da nije kod kuće, da neće niko da joj titra kao mama i tata i kad bude shvatila da se planeta okretala pre i posle nje možda će da odraste i promeni neke stvari u životu i pogleda na svet, pa možda bude jači i bolji čovek. Ovi njeni odgovori su blam blamova i ja ne vidim ovo što ona priča. Ovo kako ja nemam osećaj za nju, da se nerviram na prvu i da se derem na nju. Ne znam kome pokušava da me sroza, a možda me samo i vidi takvim očima. Ona kaže kako ja zbog čaše menjam ton, je l' neko gleda naše probe? Anđela jadna koja je samo htela da ide u polje jagoda nije mogla jer sam bio tamo sa metlom... Ma ajde bre druže - besneo je Gastoz.

Autor: A. Nikolić