SKANDALČINA: Slađa tvrdi da je Marko pretukao svoju majku, on joj uzvratio rafalom brutalnim psovki i uvreda! (VIDEO)

Pukao mu film!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" pokrenuo je novu temu i podigao je Slađu Lazić kako bi progovorila o optužbama koje je iznela na račun Marka Stefanovića, da je pretukao svoju majku.

- Slađo, kao grom iz vedra neba odjeknula je vest da je Marko Stefanović prebio svoju majku i da ga je otac zato izbacio iz kuće. Odakle to? - upitao je voditelj.

- Ja vrlo dobro znam kad sam bila u šestici da mi je žena prišla i rekla da želi da odvoji k*rvu od svog sina. Sve što sam rekla stojim iza toga i tvrdim to. Meni je majka od Marka Stefanovića rekla da je došla da odvoji k*rvu od svog sina. Sanja mi je rekla da su se posle izmirili, ali da nisu u dobrim odnosima. Sanja mi je rekla kako je on prebio svoju majku i da ju je otac zbog toga izbacio, zbog nasilja nad majkom i bratom - govorila je Slađa.

- Slađa ovo laže, Sanj bi to meni prvoj rekla. Nema veze s vezom, Slađa se bavi lažima - dodala je Mimas.

- Neka se oglasi žena, ja to tvrdim. Vrlo mi dobro znamo šta je Sanja pričala za njegovu baku. Ja znam da je Đole pljuvao Sanju i Marka, verovatno i mene danas pljuje. Oni su fejk odnos i fejk veza, on je bacio moju hranu. Ja sam rekla da je on prebio majku i to je kraj priče. Slažem se da je boleština - nastavila je Slađa.

- Slađa je to izmislila meni u svađi. Ja mislim da smo Sanja i ja retki ljudi koji Slađu nikad nismo ponizili i sa njom smo provodili vreme. Sa njom nisam blizak, Sanja je bila bliska sa njom u šestici. Slađa je veličala naš odnos, veličala mene kao muškarca. Ona je rekla da su svi muškarci starletani, a da sam ja sposoban. Ovo je klasična prodaja ljudi koji je nikad nisu ponizili. Hoću da poručim mojoj majci da se ne stresira, da te volim najviše i da ću izdržati. Ljubi te svoj sin. Što se tiče tebe jako si bezobrazna, kvarna i ozbiljan si monstrum. Ti si mene došla da ponižavaš? Ličiš na odbeglu sestru od Gargamela. S*rem ti se u kvarna usta jer izmišljaš te stvari. Nasisaj se k*rca, j*bem ti mater koja te je naučila da tako pričaš. Jasno mi je i Đole što je nije postavio za vođu, ko zna šta mu je iza leđa pričala - pričao je Marko.

- Ne interesuje me. Nemoj da me vređaš, nisi muškarac. Sanja te veliča, a svaki dan imate svađe. Što te ne voli tata? - dodala je Slađa.

- Ne može niko da kaže da me je Sanja odvojila od porodica jer je ona bila kod mene kući i prihvatili su je. Baš će moja mama da ide sa Slađom Poršelinom. Ostala si u rijalitiju tako što si oblatila moju majku, k*rvo jedna raspala. Niko ne može da krivi Sanju za moj odnos i moje detinjstvo - nastavio je Stefanović.

- Kad su bila enominacije Slađa je pričala da je Markova mama rekla da je došla da razdvoji sina od k*rve, a sigurna sam da to nije tako jer je došla sa mojom majkom. To je jedna od laži slađe. Njegova mama je prijvatna i kulturna žena koja nema takve rečenice u svom vokabularu. Ja bih samo rekla Markovoj majci da te tuži i znam da će to da uradi jer znam koliko je rigorozna po tom pitanju. Sve je zabeležno i dokumentovano, Slađa i Đole mogu da pričaju šta hoće to je njihova sramota. Drago mi je da je Slađa pokazala da je jedno podizanje vredno prijateljstva - pričala je Sanja.

- Ja sam rekla da ne verujem u to. Meni jeste stigla poruka, ali mi Sanja nikad nije priznala da li se to desilo. Možeš da demantuješ laži koje si iznela i da sam ja namestila - dodala je Mimas.

- Slažem se da su ovo grozne optužbe, ali Sanja i Marko su ljudi koji kad neko priča budalačtine koje niko nikad nije dokazao koriste kao argument. Vi o meni koristite bljuvotine za mene koje niko nije dokazao. Mima uvek laže kad priča o njima, ko zna ko je to napisao, pa Mima sad koristi. Sad kad treba da svedoči sad im je u pravu. Mima vam je ili uvek lažov ili u pravu - rekla je Jelena.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić