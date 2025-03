Gluvi telefoni: Džordi prenela Gastozu pogrešnu poruku od Anđele, on shvatio da je njihovoj ljubavi došao kraj! (VIDEO)

Pukao mu film!

Jordanka Denčić Džordi prišla je Anđeli Đuričić kako bi joj prenela poruku Nenada Marinkovića Gastoza, da mu je potrebna posteljina za izolaciju.

- Rekao mi je da mu daš posteljinu - rekla je Džordi.

- Evo sad ću odmah da mu isporučim. Ako mu treba sam neka mi se obrati, a ja da se prepucavam i da se blamiran ne pada mi na pamet - rekla je Anđela.

Međutim, kad je Džordi došla do Gastoza nije mu lepo prenela poruku, pa je on shvatio da Anđela ne želi da mu da posteljinu.

- Rekla ti je da sam dođeš i nađeš - rekla je Džordi.

- Super - dodao je besno Gastoz.

- Imam ja navlaku - rekla je Džordi.

- Ne brini. Ona se još i k*rci posle svega. Ne brini ništa, ja sam sposoban momak. Nisam joj tražio dijamant nego posteljinu. Sve ću da ispreturam tamo - pričao je Gastoz.

- Tebe je pogodilo to što je ona pričala to što vi pričate? - pitala je Jordanka.

- Čemu to? - pitao je Gastoz.

- Ako je ona već iznela to, glupo je da joj ti vraćaš i kažeš da ćeš da ćeš ti da pričaš - dodala je ona.

- Naravno da je glupo. Nisam došao ovde da pravim klipove kako sam mentalno otišao u k*rac. Zabole me k*rac za sve. Ona čim sedne za sto krene da se trese. Sve može da nas poljulja, zaj*bi me. Ja joj govorim polako jer je u PMS-u, ali ne vredi. Meni ovo ne treba u životu. Bože me sačuvaj... Teraj se u p*čku materinu, ja sam hteo flašu da joj bacim. Ona će sve da istera, j*balo je to. Neka ćuti, idemo dalje, neka je boli k*rac... Ma, doviđenja - govorio je Gastoz.

Autor: A. Nikolić