Isplivao sav prljav veš Teodore i Bebice: On obelodanio šok detalje o njenom dopisivanju sa Munjom i Terzom, nastao haos! (VIDEO)

Pukao mu film!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditeljka je pročitala naredno pitanje koje je bilo za Teodru Delić.

- Kako komentarišeš što je Sofija rekla da bi Nenad grebao na kapiju kad bi rekla šta zna o tebi? - glasilo je pitanje.

- Neka kaže, da vidimo da li će da grebe - rekla je Teodora.

- Ja to nikad nisam rekla, to je Terza rekao - poručila je Sofija.

- To su njihova druženja. Tako je i sa Munjom izlazila, pa je pakovao u "Narod pita". Vrlo dobro znam kakve je poruke Terza slao Teodori napolju, isto i Munja. Ja te prepiske imam, to zna Teodora.- Mene ne možete da pravite budalom. Imali smo rasprave tokom leta zbog tih poruka. Nismo imali raskide, ali rasprave. Neću da me niko pravi ovde budalom, ona mi je to pokazala - govorio je Bebica.

- Devojka kaže da lažeš - dobacio je Terza.

- Da li hoćete devojke? Pošto si bezobrazna to su Aleksandra, Ena, Jelena, Sofija, Iva i ova iz Šipova - govorio je Bebica.

- Jeste, za celu kuću sam prebacivala. On je meni prebacivao kad sednem u pušionici. Prebacivao mi je za Gastoza da li smo imali nešto, za Luleta, Daču i novog Adžića - nastavila je Teodora.

Autor: A. Nikolić