Prljav je igrač, služila se lažima: Uroš raspalio paljbu po Sanji Grujić, shvatio da Gastoz mrzi Anđelu (VIDEO)

Pukao mu film!

U toku je radio-emisija "Amnezija" voditelji Borislav Terzić Terza i Danijel Dujković Munjez ugostili su Uroša Stanića, koji je odmah progovorio o sukobu koji je imao sa Sanjom Grujić.

- Ja Sanju nisam napao, izneo sam mišljenje o njoj. Ona je imala par situacija da nije ispala korektna prema meni, sprdala se sa mnom i juče je rekla da sam joj bio potrčko. Ja sam samo izneo argumente da mi nije logično da me smatra sprdnjom, a osobe koje su je vređale i pravile spletke da joj uruše veze sa njima sedi. Sofija je pokušala da baci ljagu na nju, to se sve zaboravilo. Juče su pokušali da mi uruše prijateljstvo sa Milicom, nikad nisam hteo da se družim sa animir damom. Ona je meni živu majku sahranjivala. Sanja je jako prljav igrač čim može da izmisli tako neke stvari. Ja sam očekivao malo veću diskusiju i dijalog. Mislio sam da će argumentima da me uništi, ali se služila lažima. Njoj na dušu pokazala je ko je i šta je - govorio je Uroš, a onda dao sud o Gastozu:

- Ja sve kažem u lice, Gastoz je folirant koji je obmanuo Anđelu. Grozno se ponašao prema njoj, a sad vidimo olakšanje kad ju je skinuo sa dnevnog reda. Sviđanje se pretvorilo u mržnju, imao je grozne postupke prema njoj. Njihova veza je bila blamanta i hvala Bogu da je Anđela raskinula. Ja znam da će oni da se pomire, ovo što sad pričaju da nema pomirenja biće. Ako se pomire nadam se da će neke stvari da promene. Vidimo da Gastoz nije ispao muškarac i da brani sve osobe koje su protiv Anđele. Stani ispred devojke ako si muško, a on to nije - dodao je on.

Autor: A. Nikolić