DRAMA: Anđela pobesnela zbog Sofije, Gastoz joj odmah zapušio usta! (VIDEO)

Pukao joj film!

Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić zakačili su se za vreme reklama, a njoj je skočio pritisak kad je čula da je sa Sofijom Janićijević sinoć imao intimne razgovore dok je ona bila u sobi za izolaciju.

- Hoću da se iskontrolišem - rekla je Anđela.

- Ti si se već upalila i tebi već nije dobro jer će voditelj da te pita šta sam rekao. Naš odnos ne može da se raščivija i šta da radim jer sam "Fifizengija"? - pitao je Gastoz.

- Ja ne mislim na to, nego na tvoje razgovore. To je bolesno - dodala je Anđela.

- U mom selu je to normalno, nametnula se ta tema i ja sam to pitao. Ja sam seljačina, da li imaš pardona za to? - besneo je Gastoz.

- Nije mi što si ti pitao, nego što je ona odgovorila - rekla je Anđela.

- Ima ljudi koji pričaju, ti si možda osoba koja o tome ne priče. Budi milion koji ne priča. Je l' ja tebi pričam šta treba da pričaš? Nemoj ni ti meni - govorio je Gastoz.

- Naravno, kidaš - odbrusila je ona.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić