Prezadovoljna kako je odradila svoj deo posla!

Voditeljka rijaliti programa ''Zadruga'' Dušica Jakovljević u intervjuu za Pink.rs govorila je o superfinalnoj noći, svojim planovima za leto, ali i novoj, petoj sezoni Zadruge.

- Ja sam oduševljena, neko bi rekao umorna na momente. Jedva čekam da se opet sretnem sa zadrugarima i gledaocima u emisiji ''Narod pita'', nakon toga ću otići na odmor. Ja iz svake sezone izađem kao pobednik nad sopstvenim profesionalnim i privatnim životom. Meni je drago što smo ponovo oborili sve rekorde gledanosti. Svaki put sam sve više zahvalna televiziji Pink, koja je u meni prepoznala da ja mogu da nosim zajedno sa mojim kolegama jedan ovakav projekat. Sve su čvršće veze između Pinka i mene, tako da jedva čekam da krenemo sa novim projektima i novim poslovnim poduhvatima. Ne znam kako mi polazi za rukom da sam uvek puna energije, ja nemam objašnjenje za taj fenomen. Tako sam se rodila, kad sam bila mala, mislim da sam upala u neko bure. Mislim da je i do genetike, ja ni moje roditelje nikad nisam čula da kažu da su umorni, da nešto ne mogu... To je u mojoj krvi, to je moj DNK - rekla je Dušica za Pink.rs i otkrila kako planira da provede letnji odmor:

- Ići ću svuda. Pratite moj Instagram profil. Biće to jedno divno, romantično, aktivno leto. Sada je sve na svom mestu - poručila je voditeljka i otkrila da li nešto zna o novoj sezoni najgledanijeg rijalitija.

- Ne znam ništa od noviteta, želim da publici prenesem to iznenađenje. Publika mi veruje, nikad nisam glumila da sam se nečemu iznenadila. Ja sam došla na supefinale, a da nisam ni znala šta će se događati. Spremna sam da se ceo svet prevrne u sekundi, ja ću se dočelati na noge - rekla je Jakovljevićeva.

Autor: S. K. ; M. K.