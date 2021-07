Zoricu Marković (62) često dovode u vezu sa mlađim muškarcima, međutim ona sve ove godine, kako kaže, uživa u ljubavi sa čovekom svojih godina koji, kao i ona sama, iza sebe ima brak i dvoje dece.

Pevačica je i sama svesna da mnogi imaju predrasude kada je reč o njenom emotivnom životu.

Nemam mlađe muškarce pored sebe, a priča se da volim piletinu i da sam u kres-šemama sa momcima od po 20 godina. To nema veze s vezom. Sad sam 10 godina sa jednim gospodinom u vezi i zovem ga Džukela, u pozitivnom smislu te reči. Mi smo se skapirali odavno, moja deca se s njim slažu i kao drugari su. On je policajac, namazan je i ništa mu nije strano. Mi smo u vezi koja ne opterećuje u svakom smislu. Nikad jedno drugo ne pitamo ko gde ide, sve ide spontano. Ne živimo zajedno, on je razveden, ima dvoje dece, a ja s njegovom ženom pijem kafu. To je meni normalno, oni su se razveli pre mene, ništa ja nisam kriva! Ne vole se oni, svi smo sedeli više puta zajedno i to je sve u redu. Zašto ljudi treba da budu u lošim odnosima kad se razvedu? Mislim da ćemo ostariti zajedno, ali ne razmišljamo o svadbi. Neću ja da se udajem pod stare dane, kao pokojni Tozovac! Danas brak kratko opstaje, samo se razvode deca. Papiri nisu dokaz toga koliko neko nekoga voli - ispričala je, pa se osvrnula i na svoje zdravstveno stanje.

- Mnogi su se, pa čak i na estradi, radovali što nisam umrla kad su mi se desili problemi sa srcem. Pre ću da nabrojim ko je bio tu za mene. Pričali su "da je bila dobra, ne bi to doživela“, a u stvari mi je bog dao drugu šansu i zato sam preživela to što sam preživela. Sve je to život. Samo se boga bojim, ide kako ide i to je sve. Redovno idem na kontrole, što je normalno, i imam ljude koji me savetuju kako treba da se ponašam. Savetuju me da ne pušim, da izbacim ovo i ono, a ja, kad bih živela normalno i na note, to bi bilo pogubno po mene. Ja radim sve kontra od onoga kako mi kažu. Živim život kao da se ništa nije desilo. Furam već 15 godina i šta mi fali? Majka mi je bila zdrava kao dren, pa je otišla ranije od oca. Nastavila sam da pušim iako imam stent, pušim četiri kutije krdže od cigareta, ali mi ništa ne fali. Danas svi nešto pametuju i pričaju kako treba da se jede, nutricionisti su na svakom kanalu i pričaju da se rade vežbe, a ja sam zanemela kad sam posle smrti majke shvatila da sve u životu treba da se radi umereno - dodala je Markovićeva.

Autor: D.T.