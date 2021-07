POBEDNICA ZADRUGE PROŠLA KROZ PAKAO Nadica Zeljković otvorila dušu o bolnoj prošlosti sa Kijinim ocem: 'Udario me je! Moja ćerka je to gledala...'

Život Nadice Zeljković, pobednice četvrte sezone "Zadruge", godinama unazad je intrigantan domaćoj javnosti, a sada je rešila da otvori dušu i otkrije do sada nepoznate detalje.

Iako danas maksimalno uživa sa svojom ćerkom, ali i u trijumfu u rijalitiju, Nadici nisu oduvek cvetale ruže.

- Kada sam upoznala Kijinog oca živeo je sam. Ceo grad se krstio što sam sa njim. Posle sam čula da je bio oženjen u Nemačkoj, ali da 13 godina nije sa tom ženom. Nisu me osuđivali zbog njegovog bračnog statusa, već što sam mnogo dobro izgledala, a on sav nikakav! Bili smo godinu dana u vezi. 1988. godine sam ostala u drugom stanju. Kad sam se porodila video je dete, pa nestao na tri dana. Do kraja života je živeo momačkim životom - kazala je pobednica "Zadruge 4".

Želeo je da me podseduje. Bio je jako ljubomoran. Sve se promenilo onda kad me je udario. Rekla sam: "Plakaću godinu dana, ali mi smo završili". Nisam želela da Kija odrasta u sredini gde je nasilje normalna stvar. Nisam zaslužila ni da ima drugu ženu. Kija je bila svedok svemu tome. Molio me je i kumio da se pomirimo, nisam želela - rekla je Nadica, koja je kao mala i sama svedočila nasilju u porodici.

- Moj otac je bio nasilnik. Bio je i alkoholičar i tukao majku pendrekom. Zbog toga je bila u modricama. Hvatala sam ga za vrat i skidala sa nje - zaključila je Zeljkovićeva.

Autor: D.T.