Šok detalji!

Nakon što se nedavno rastao od verenice Olivere Konatar, sa kojom je dobio ćerku Teonu, reper Vuk Mob uživa u romansi sa novom devojkom iz Crne Gore, Anjom Rašović, sa kojom je uživao u Budvi, o čemu je naš portal već pisao.

I dok Vuk Mob negira da se viđa sa bilo kim, mi smo došli u posed prepiski Anjinih drugarica u kojima jedna od njih drugoj otkriva sve detalje njihove emotivne veze koja traje više od dve nedelje.

- Sedeli su dva dana tamo, on je nju cimao danima, dok nije izašla sa njim. Zaljubila se u njega, ona je dete, skoro je napunila 18 godina. On joj je rekao da je Olivera sve uradila da mu zagorča život, dok mu je otac umirao i da mu oca nije obilazila. Obećao joj je da će biti zajedno svuda, pričao joj je da se nikad nije tako brzo zaljubio. Čak je pričala i na video-pozivu sa njegovom majkom. Kaže da je predobar prema njoj, rekao joj je da će zajedno biti ceo avgust, do kraja godine kad ne bude imao nastupe. Rekao joj je da je Oliveru prestao da voli još pre nego što su završili. Oni su zajedno oko dve nedelje i baš izgledaju zaljubljeno. Cura je iz Podgorice, ali su oni u Budvi zajedno. Ona ne sme od svojih, dete je... Kaže da joj je problem šta će da misle o njoj... - otkriva Anjina drugarica u prepisci u čiji smo posed došli, a istu možete pogledati u nastavku:

Autor: M.K.