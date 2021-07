TUGA DO NEBA! UMRO POZNATI VODITELJ! Kolege u suzama: Bio je radostan, voleo je život...

Dugo se borio...

U sredu 20. jula, tačno dve nedelje nakon svog 51. rođendana, napustio nas je Milo Bakić. Bata Glas, Bata Top FM, Bata Rap&Soul.... Najautentičniji vokal sa ovih prostora, bez ikakvog umanjivanja značaja ostalih kolega, Bata je bio najveći i najkompletniji samostalni produkcijski čovek. Od kraja '80. godina, pa sve do 2007. godine, kada je u teškoj saobraćajnoj nesreći posle nešto više od 20 dana kome pretrpeo velike neurološke posledice, koje su na žalost ostale trajne.

Bavio se muzikom i muzičkom produkcijom u svim oblicima. Uz pomoć njegovog znanja, verovanja i truda nastale su grupe kao sto je 187, a bendovi kao sto su Mars Venus, Alpha Team i svi bendovi iz perioda '90, koji su u tada imali bar jedno pojavljivanje u medijima.Bati mogu da zahvale na svakom danu saradnje, grupa CIA je saradnjom sa Batom najveći uspeh napravila sa albumom "3". Hip Hop i Rap našeg grada dobio je prostor kroz emisiju koju je tada radio sa svojom (tada suprugom) Vesnom na Pink televiziji pod nazivom "Rap&Soul".

U prisećanju na rad sa njim mnogi današnji reperi, koji su začetnici ovog zvuka u Srbiji, kao Kiza Robin Hud sa radošću ga se sećaju uvek: Odrasli smo zajedno, išli smo u istu osnovnu, znamo se iz bloka... Znam mu dečji lik. Pomerio je standarde muzičke produkcije, stvori prostor na mestima gde ga nije bilo za Hip hop i Rap... voleo je igrice, bio je radostan, voleo je život..."

Karlo Zagorac, koji se danas definitivno može svrstati u grupu ljudi koja je formirala Beogradske trendove, sa Batom je učestvovanju u pokretanju Hip hop žurki u staroj dobroj Džungli, u Skadarliji, tamo je konačno bilo mesta za muziku koja je imala poštovaoce, ali ne i mesto za provod uz nju. Na "Rap&Soul" zurkama su se prvi put pojavili MC-evi. Sky Wikluh je na tim zabavama bio prvo koji se bez imalo zadrške ikada hvatao za mikrofon, tu su se sastavili Skz, Timbe i Ajs Nigrutin...Bio je menadžer CiA i 187 bendova... Nalazio je način da svaki muzički pravac napravi adekvatan prolaz do publike na način, da neizstavno ta muzika bud prihvaćena.

Čuveni radio voditelj , spiker , DJ Bata, one man show...legenda Top Fm-a, Radio Košave , Deejay Mix-a , menadžer grupe 187... autor i voditelj tv emisije Rap and Soul. Napustio nas je, a iza njega su ostale neverivatne zurke, mnogo reklam i televizijskih i radijskih, mnogo bendova i pesama kojima je pruzio priliku da najveci moguci auditorijum zavoli njihov zvuk.Ostale su kolege sa svih radio stanica koje su postojale nekad, ali i sada, prijatelji, veliki svetski izvođači i svi ljudi koji su ga samo i jednom videli, ostali su pod utiskom ove gromade neverovatnih vokalnih i produkcijskih sposobnosti, kojai je sa sobom nosio radost, sarm i lepotu koja se zauvek pamti.Ostao je i jedan mladi čovek koji je za svoj životni put izabrao muziku, malo drugaciju od one koju je njegov otac gajio u svim oblicima, ali jednako strastveno, sa razumevanjem i mnogo ljubavi. Sahrana će se održati u subotu, na Bežanijskom groblju , a opelo je u 11:30

Autor: M.K.