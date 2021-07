I dalje razdvojeni!

Folk pevač Radiša Trajković Đani proslavio je 49. rođendan, a slavlje je proteklo bez njegove supruge Slađe, koja se nalazi na letovanju sa ćerkom, sinom, snajkom i unukom.

Iako je uvek supruga bila zadužena za organizaciju slavlja, izgleda da je ovaj put to uradila izdaleka, pa ničega nije manjkalo. Tortu sa svećicama i balone nosio je sin, a Slađa mu je poslala poljubac, što se može čuti na videu: "Ovo ti je od Slađe".

Đani ovog leta nema vremena da se odmara i letuje, sve vreme nastupa i peva i zbog toga nije otišao sa porodicom na more. To je odmah podgrejalo priče da se Slađa i on razvode. Sad je ponovo zaintigrirao javnost i fanove kada je na Instagram storiju postavio fotografiju kako potpisuje jedan papir, napisavši: "Gotovo je..."

Ipak, i Slađa je odlučila da demantuje navode o razvodu, pa je svom suprugu čestitala rođendan na društvenoj mreži Instagram.

- Srećan rođendan, ljubavi, volim te najviše – napisala je ona uz zajedničke fotografije.

Autor: P.R.