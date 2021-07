Upoznali su se kada je on imao samo 21 godinu.

Pevačica Jana Todorović progovorila je o svom suprugu Ivanu. Njih dvoje u braku su 25 godina, a upoznali su se kada je on imao samo 21 godinu.

- Kada sam te prvi put video nisi mi se svidela, ali kad si krenula da pevaš ja sam se zaljubio. Dugo sam razmišljala i na kraju otpevala Cecinu pesmu. On je tada imao 21 godinu - rekla je Jana, pa dodala:

- Ja nisam bila za album, htela sam da budem s njim, da imamo decu, a on je rekao: 'Ne. Ti ćeš da snimiš album.' Možda njegovi nisu bili za na početku. Plakala sam kad me zaprosio, moji su videli da je to to, jedva su čekali da mene prebrinu, da se ne vraćam, sve su polomili po kući, bilo je veselje i slavlje. Svadba je bila mnogo kasnije, taj papir ništa ne znači, toliko smo godina tu gde jesmo - rekla je pevačica i progovorila o dvorcu u Nemačkoj.

- Najveće bogatstvo mi je ćerka. Sve drugo... Taj dvorac koji imamo je u vlasništvu mog svekra - istakla je ona.

Autor: M.K.