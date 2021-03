PREVARA KOJA JE ZAPREPASTILA SVET: Odbojkašica je zapravo muškarac! Šest godina u reprezentaciji, a onda ŠOK (VIDEO)

Ova 28-godišnjakinja završila je s odbojkom prošle godine i priključila se indonezijskoj vojsci, gde su stvari izašle na videlo. Urološki i hormonalni testovi na lekarskom pregledu potvrdili su da je Aprilia muškarac, a načelnik vojske Andika Perkasa otkrio je detalje.

– Aprilia nikad nije bila transrodna osoba, nego je muškarac od rođenja, ali je doživela medicinski poremećaj zvan hipospadija. To je genitalna deformacija koju dožive neke muške bebe.

OMG Aprilia Manganang is so handsome right now 😭😭 pic.twitter.com/aNLvbGpGDg