Drama se nastavlja!

Nakon što je izneo prepiske sa sinovima koje su šokiral javnost Srbije, bivši muž pevačice Tanje Savić, odlučio je da za Pink.rs progovori tome kako se pevačica brine o sinovima.

Dušan Jovančević je ostao u Australiji dok se Tanja nakon godinu dana borbe za starateljstvo, sa sinovima vratila u Srbiju gde su i nastavili život.

Nakon što je izneo brutalne optužbe na Tanjin račun, Dušan je na adresu naše redakcije poslao i šokantnu poruku bivše supruge koja mu preti tužbom i blokiranjem, što možete čuti u audio snimku ispod:

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

- Slušaj me sad dobro šta ću da ti kažem! Ja se tebe Dušane uopšte ne bojim! Upravo pričam sa Đoletom. Poričitala sam poruku koju si poslao da ja lažem i da sam ja manipulator, Đole kaže da to nije istina. Deca su ovde potpuno normalna, a ti ako budeš ovo objavio u novinama ja ću tebe da tužim, toga budi svestan, zato što decu i dalje provlačiš po novinama. Iako je naš slučaj završen, imaćeš veliki problem Dušane. Ili se opameti i živi svoj život kako treba da živiš. Idi malo kod psihologa, nauči kako treba da se ponašaš jer se ponašaš kao da imaš tri godine. Nemam više sa tobom šta da pričam, sada ideš na blok, deca to znaju i to je to - ispričala je Tanja Savić u glasovnoj poruci koju je poslala bivšem suprugu, na kraju koje se čuju njeni sinovi koji negoduju na njenu pretnju da će blokirati njihovog oca.

Autor: Pink.rs