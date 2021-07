I dalje je zaljubljen u nju kao prvog dana!

Supružnici Aleksandar Aca Ilić i Biljana Jevtić važe za jedan od najskladnijih parova na našoj javnoj sceni, a pevač otkriva da tom skladu doprinosi, osim duhovne spone i velika fizička privlačnost između njih. Jevtićeva je devedesetih godina slovila za seks-bombu na estradi, a Ilić priznaje da on i danas uživa gledajući slike supruge iz tog vremena, te da mu se oduvek sviđala tako obnažena i provokativna.

- Ja nju tada nisam poznavao. Nisam nikada zamišljao da će mi ona biti žena. Voleo sam te njene golišave fotke. Obožavao sam ih. Bile su baš lepe. I danas uživam da ih gledam. Volim da gledam Bilju golu - priznao je Aca i naglasio da ponekad treba i šokirati publiku na takav način, kao što je ona radila u mladosti:

- Najgore je u životu mrtvo more. Ništa se ne dešava. Ako si odlučio da se baviš javnim poslom, moraju i neki vetrovi da te šibaju, pa da vidimo kako se nosimo s tim. Da sam želeo da se oženim sa učiteljicom, oženio bih se. Ja sam se oženio osobom koju sam voleo i sve sam to prihvatio.

Poznati pevački par u srećnom braku je više od 30 godina. Za to vreme razdvojili su se samo na tri meseca, kada je Aca 2010. bio u rijalitiju "Farma". Kako tvrdi, ne bi mogao ponovo toliko da bude odvojen od supruge.

- Nikada više. Sada sam stariji 10 godina. Tada sam još imao snage za to, ali sada ne bih imao. Drugo, to je sada poprimilo druge oblike. Nije to više ono imanje u Lisoviću. Ako te svi nerviraju, ti odeš na imanje od sedam hektara, pa se negde sakriješ, sada si ograničen prostorom tamo - kaže Aca, a Bilja opisuje kako je njoj bilo dok ga je čekala: - Meni je bilo teže nego njemu. Najviše me je ljudi zvalo kada sam se porodila sa Ivanom i kada je Aca ušao u rijaliti.

Biljana je dodala da se njih dvoje polako povlače sa estrade.

- U nekom momentu će i to biti neminovno. Dolaze mlađe generacije. Ali ne bih volela da se ovako odjednom preseče. Ilić je otkrio da on i njegova supruga uvek imaju rezervne opcije za preživljavanje:

- Mnogo je bilo negativnih komentara na pevače. Ko god se malo požalio dobio je salve uvreda. Idi kopaj krompir, beri maline, beri kupine, radi ovo, radi ono. Nije za javnost, ali mi smo imali plan B, a imali smo čak i plan C. Čovek koji nema planove nema čemu da se nada. - Mi imamo dve vikendice, koje su u lepom kraju. Jedna je u Šumadiji, druga na jugu, pa snašli bismo se - zaključuje Bilja.

Autor: M.K.