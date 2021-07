'PEVALI SMO TRI DANA BEZ DINARA' Maja Marijana progovorila o HOROR SVADBI i nasilju u PORODICI! Otkrila i priču o uspehu SAŠE I DEJANA MATIĆA!

Otvorila dušu!

Pevačica Maja Marijana rešila je da se vrati na scenu, a sada je u velikom intervjuu otkrila neprijatne situacije sa nastupa, priču o Saši i Dejanu Matiću, a progovorila je i o nasilju o porodici koje je preživela.

- Nikada neću zaboraviti jednu svadbu, pevalo je više poznatih pevača tri dana bez prestanka i na kraju nas niko nije platio. Morali smo da pevamo non-stop, samo kao malo nešto spavanja, pet-šest, možda sedam sati... Bakšiš?! Kakav bakšiš?! To je bilo baš davno, pre 29-30 godina, gomila ružnih stvari se tu izdešavala, honorar nismo ni dobili, tri dana smo pevali za džabe. Mlada i mladoženja su pobegli iz sela, preko neke njive valjda. Svi smo ostali bez honorara, muzičari i pevači, desetoro ili dvanaestoro, pobegli su ljudi - opisala je jednu od najgorih tezgi koje pamti, ali nije želela da otkriva ni koje selo je u pitanju, ni ko su kolege koje su izvisile za honorar zajedno s njom:

- A najgore, naopak neki narod u tom selu, u Srbiji je, ali neću da kažem koje je... Mene je i konobar pod tom šatrom polio vrelom kafom, odjednom, imala sam utisak kao da je namerno izvrnuo tacnu s kafom sve po meni, ono me peče, ja kažem: "Šta radiš to" i neki matori deda isto tu pod šatrom gde god ja sednem, on stane i gurne me... Moje kolege će se same prepoznati kad pročitaju, ne bih u njihovo ime da govorim. Baš su poznati muzičari bili tu i mi se dogovorimo da završimo tu svadbu da krenemo napokon kad smo shvatili da smo izrađeni, seljaci se skupe tu s motkama i kao ko je nama dozvolio da se pakujemo, ja sam bila s tatom jer sam još išla u srednju školu, pa me otac vozio na nastupe, izbušili su nam gume i mom tati isto, nikad to neću zaboraviti. Muzičari su bili veoma poznati, oni koji to budu pročitali, setiće se, ali ne bih da otkrivam o kome se radilo.

Pevačica tvrdi da nikada nije imala nepristojnu ponudu, te da su se muškarci plašili da joj priđu.

- Nepristojne ponude nisam imala nikad, ja zauzmem stav i gard, a nisam nikada ni išla nigde sama. Imala sam zaštitu. Sa mužem ili svojim bendom. Dođem, odradim posao i nazad. Nemaju ni hrabrosti, namrštim se i ćao. Dešavalo se i kasnije, kad sam postala poznata pevačica, da gazda pobegne, ne plati. To mi se desilo u Rijeci. Četiri igračice i tri muzičara. Nema gazde, pobegao. Zoveš ga, ne javlja se. Dešavalo se nekoliko puta da gazda pobegne. Jednostavno, neće da plati. Ne samo meni, to se mnogima dešavalo.

Majine pesme poput "Bio mi je dobar drug", "Šta je jablan među borićima" i "Ja nisam devojka lutalica" se pevaju i danas. - Moja ćerka, koja ima 19 godina, kaže mi da i današnja omladina peva Đanijeve hitove. Kaže: "Šta ti je, to svi slušaju, pa slušamo i tvoje pesme..." To je divno, kad te divne pesme opstaju, kao Silvana što se peva. Nije džabe rečeno: "Od Silvane do Nirvane."

Međutim, o nasilju u porodici koje je doživela više ne želi da govori, ali ima poruku za sve žene koje se nađu u takvoj situaciji:

- Ne volim tu temu. Prvo, to je prošlo, pre osam godina, konstantno se to provlači. Želim da pamtim samo lepe trenutke. Jedino što mogu da kažem, ne za sebe, za sve žene, prvo, mora zakon mnogo jači da bude, ne pričam o sebi, pričam o činjeničnom stanju, zakon mora da bude mnogo stroži, izuzetno je labav. Drugo, na našem podneblju žena kad hoće da se razvede, ako ne radi, ostane na ulici ili završi u čitulji. Onda, ljudi jednostavno gledaju svoja posla, gledaju da li ima silikone, da li su bile u rijalitiju, ali kad treba pomoć, onda gledaju svoja posla, kako žene da se zaštite - na prvi pokušaj treba da idu, amputacija situacije. Ima i žena koje su agresivne, muškaraca koji su ugroženi, ali žene su ugroženije. Manipulacija je izvinjenje bez promene. Neće se niko popraviti ni promeniti, šut u zadnjicu, to je jedini lek.

Mnogi ne znaju da je Maja Marijana, na neki način, otkrila braću Sašu i Dejana Matića iako je ona preterano skromna da bi se time pohvalila. Ipak, priznaje da su se prvi put u nekoj emisiji pojavili upravo s njom.

- Ne želim da sebi pripisujem nikakve zasluge, da nisam ja, neko drugi bi se našao umesto mene jer su njih dvojica zaista giga mega i samo njihov kvalitet je presudan za njihov uspeh. Krstili su moju mlađu ćerku, znaju oni koliko ja njih volim i njihovi roditelji su divni ljudi. Oni dugo traju i dok se god budu bavili ovim poslom, trajaće. Saša je pevao u jednom klubu i već je kao anoniman imao svoju publiku i ekipu. Nisam ni znala da ima brata. Nisam ja otkrila Sašu, on se probio sam svojim trudom i kvalitetom. Jednom je pratio Anu Bekutu u emisiji "A što ne bi moglo", a braća Matić su se prvi put pojavila sa mnom, da. Otac moje ćerke se družio s njima, moj drugi muž, Miličin tata, družio se s njima i tako je to ispalo, kad se s nekim družiš, viđaš, posećuješ, kad su me pozvali s televizije Pink, tad je ta emisija "A što ne bi moglo" bila na Pinku, njih dvojica, Saša i Dejan, pojavila su se sa mnom, pevala sam Cecinu pesmu "Votka s utehom" i tu su bili ti prateći muški vokali.

