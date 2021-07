NA USELJENJU KREM I ELITA! BIJONSE I DŽEJ ZI STIŽU KOD ĐOKOVIĆA U VRDNIK: Nole i Jelena ugostiće najpoznatiji svetski par!

Ovome se niko nije nadao!

Bijonse i njen suprug Džej Zi dolaze u Srbiju, i to u goste kod Novaka Đokovića. Svetski poznat bračni par u našu zemlju stiže na jesen, i to na poziv najboljeg tenisera sveta i njegove supruge Jelene Đoković.

Pop zvezda i njen suprug, koji su godinama unazad prijatelji s proslavljenim teniserom, stižu krajem oktobra u Đokovićev dom na Pavlovačko jezero. Sportista i njegova supruga uskoro završavaju sa sređivanjem porodične oaze između Rume i Vrdnika, a među prvim gostima će biti i bračni par iz Amerike. To ništa ne treba da čudi s obzirom na to da se Bijonse i Džej Zi privatno druže, a oni redovno prate i svaki veliki meč koji teniser igra po belom svetu. Ali to nije sve.

Kako mediji pišu, Nole i jedan od najbogatijih muzičara udružili su snage i napravili zajednički projekat. Oni su uložili u fitnes-tehnologiju, odnosno program CLMBR. Reč je o spravi koja simulira vertikalno penjanje i Novak i Džej Zi su u njoj prepoznali potencijal da prošire svoje biznis-imperije. Đoković je tako rešio da proširi svoj portfolio ulaganja, pošto je odavno poznato da voli da novac ulaže u nekretnine.

Sada kada su i poslovni partneri, Novak je imao želju da muzičaru pokaže lepote naše zemlje, jer kada je pre četiri godine boravio sa suprugom Bijonse u Beogradu, odakle je ona i počela svoju koncertnu turneju, nije imao prilike da se upozna sa kulturom i tradicijom naše zemlje. Kako ih niko ne bi uznemiravao, Đoković će supružnike da ugosti u svom luksuznom domu, koji ima dovoljno prostora. Još uvek nije poznato da li će sa Bijonse i Džej Zijem poći i njihovi naslednici, a ni koliko će se dana zadržati u gostima kod Noleta.

Autor: M.M.