METUZALEMU, U TOJ ŽENSKOJ GARDEROBI SI NEODOLJIV Rialda žestoko odbrusila Lepom Mići posle gostovanja u 'Narod pita' i nazvala ga pacovom (FOTO)

Pevač Lepi Mića sinoć je ponovo u emisiji "Zadruga - Narod pita" pomenuo svoju koleginicu i doskorašnju cimerku iz rijalitija Rialdu Karahasanović, koja mu ni ovaj put nije ostala dužna.

Naime, Mića je tokom razgovora sa Jovanom Tomić Matorom istakao da je Rialda bila ta koja je sa njom flertovala i dala joj povod da joj se ona udvara, na šta pevačica nije mogla da ostane nema, već mu je putem storija na Instagramu žestoko odbrusila.

Zamolila bih ovog metuzalema od Miće da svoje projekcije ispoljava na one što im je služio kao "rijaliti sufler". Ako sam ja flertovala sa Matorom, onda sam i sa tobom jer u onoj ženskoj garderobi si mi neodoljiv - započela je Rialda, a potom nastavila:

- Boli me k*rac kome sam se ja sviđala i ko je šta hteo jer ja da sam htela bilo šta drugo osim svoje veze, to bi se i realizovalo, u to budite sigurni. Za sve Matorine sprdnje i dobacivanja dok smo se družili Kenan, Matora i ja, Kenan je i te kako znao, tako da te fore "Rialda ima dogovor, Kenan marketing", nabijem zajedno sa vama i tim teorijama.

Ako sam tamo bila "limitirana" izborom, pa sam komentarisala gluposti, to mi ne pada na pamet da radim i napolju. Mislim da mi je sfera interesovanja mnogo razvijenija. Samim tim za ove pacove što pokušavaju da mi stave na leđa nešto što nije istina, ja jesam tu da uživam, a vi da budete moje sekretarice i da me izveštavate ko me je i kad spomenuo - završila je pevačica.

Autor: D.T.