'NIJE BITNO DA LI JE CECA ILI PERSA!' Goca Božinovska nije bila na Veljkovoj svadbi, a sada otkriva da li će zvati Cecu na Mirkovo venčanje: 'Zovem one koji su i mene zvali!'

O njihovom odnosu se mnogo spekuliše!

Pevačica Goca Božinovska otkrila je da će venčanje njenog sina Mirka Šijana i njegove trudne verenice Bojane Rodić biti gala, a zatim je prokomentarisala i da li će pevačica Ceca Ražnatović biti među zvanicama na slavlju.

Goca je istakla da će venčanje i krštenje biti nakon što se njena snajka Bojana porodi.

- Kada budemo najavili venčanje, mi ćemo najaviti. Neće biti intimnije, biće gala venčanje. Bojana za desetak dana treba da se porodi. Nakon toga ćemo da pravimo krštenje i svadbu i sve - rekla je Goca.

Kako na svadbi Veljka Ražnatovića i Bogdane Rodić, inače Bojanine rođene sestre, Goca nije bila pozvana, otkrila je da li će ona na slavlje svog sina i snajke ipak zvati Cecu.

- To je kao da me pitate da li ću sutra da skuvam ručak. Zvaću one koje su i mene zvali i koji treba da dođu. Sad, da li je u pitanju Ceca ili Persa, nije bitno ko je - rekla je pevačica.

Autor: M.M.