'MUSTAFA IMA NOVAC, TRAŽIM PRAVDU!' Emina Jahović na sudu sa BIVŠIM mužem zbog alimentacije za sinove, on se PRAVI LUD, a evo šta pevačica ima da kaže na ovo! (FOTO)

Njena borba i dalje traje!

Pevačica Emina Jahović i njen bivši suprug Mustafa Sandal trenutno su na sudu zbog toga što on nije plaćao alimentaciju za njihove sinove. Emina je navodno do sada plaćala sve njihove aktivnosti, te joj je preko glave da sama snosi sve troškove.

Nakon razvoda delovalo je da su Emina i Mustafa ostali u prijateljskim odnosima, te su zajedno išli i na putovanja sa sinovima Jamanom i Javuzom, a onda je sve šokirala izjava pevačice da njen bivši suprug dve godine nije plaćao alimentaciju za decu i da je zbog toga morala da pravdu potraži na sudu.

- Ne govorim o osobi čija finansijska situacija nije dobra i koja je u nevolji. Sve u životu je za nas ljude. Ako jednog dana njegova finansijska situacija bude loša, radiću i za njega. Ali znam da nije. Postoji pravda kada su materinstvo i očinstvo u pitanju, kao i u svim pitanjima u životu. Cela moja borba nije samo za mene, već za to da ova razmera pravde deluje u korist svih žena u ovoj situaciji - rekla je Jahovićeva nedavno u razgovoru sa novinarom Ugurom Alkaparom za turski list “Posta”.

Uprkos dobroj zaradi Jahovićeva ovih dana kuburi sa novcem jer pored kampova i provoda na moru, mališanima mora da obezbedi sve za predstojeću školsku godinu. Ona ujedno čeka nastavak suđenja sa bivšim suprugom.

- Ona je ovog leta mališanima platila kampove i vodila ih sa sobom na letovanje, koje je sama platila. Kako se jadala drugaricama, njoj nije žao da troši na decu ali joj je krivo što Mustafa nije uključen u sve to i što misli da je ona dužna sama da izdržava decu. On sigurno misli da ukoliko da novac za Jamana i Javuza, da će to Emina da troši i zato zateže, ali ne shvata da će morati sve unazad da isplati jer je ugovor kojim se obavezao je potpisan pred sudom. Sa druge strane turski zakoni štite žene i Emina će sigurno dobiti spor, samo je pitanje kada - rekao je izvor blizak pevačici.

S druge strane Mustafa je u javnosti poprilično uzdržan kada je u pitanju komentarisanje cele situacije sa Eminom.

- Šta god da kažem, mogli biste pogrešno da shvatite. Zato mi oprostite. Ipak, ono što želim da istaknem je činjenica da je Emina majka moje dece i ja je izuzetno poštujem. Što se sinova tiče, uvek sam tu za njih. Vodim ih u školu kajt surfinga, igramo razne igre… Provodimo kvalitetno vreme zajedno. Sve je kako treba da bude - rekao je nedavno turski pevač za tamošnje medije na temu suđenja sa Eminom, te u istom maniru odgovorio na pitanje u kakvim je odnosima sada sa bivšom suprugom:

- Kao što sam rekao, ona je majka moje dece. Ne očekujte da ću reći bilo šta što bi moglo da uvredi nju ili naše sinove.

On je takođe objasnio da mu ne smeta što su Jaman i Javuz najveći deo vremena sa Jahovićevom.

– Nemamo problem sa tim, lako smo se dogovorili. Oboje činimo sve što je potrebno da naša deca budu srećna. Viđamo se vrlo često.

Podsetimo, trebalo je da Mustafa snosi troškove letovanja, rentiranje vozila i platu za vozača, zdravstveno osiguranje dece i da dodatno plaća i 15.000 turskih lira (oko 1.700 evra) Emini, za njene troškove, te 10.000 za sinove (1.130 evra).

Emina je tužila bivšeg supruga jer nije platio alimentaciju za sinove 26 meseci, nakon čega je on navodno uzvratio tužbom za starateljstvo nad Jamanom i Javuzom jer je “nemarna majka”. Turski pevač navodno u tužbi navodi da je njegova bivša žena više vremena posvetila kozmetičkoj liniji nego sinovima, kao da o mališanima umesto majke brinu dadilje.

Autor: M.K.