TETOVAŽE SU NJENA VELIKA STRAST! Dušica Jakovljević otkrila šta se krije iza svake na njenom telu! O TAJNAMA svake do sada nije govorila! (FOTO)

Otvorila dušu!

Poznato je da je voditeljka Dušica Jakovljević zaljubljenik u tetovaže, a sada je otkrila značenja onih koje ima na telu.

- 'Elle respire profondement...', zapisah pre osam godina na svojoj ruci. I zaista, od tada dišem punim plućima. Istetovirah feniksa, ni ne znajući tada da ću se toliko puta dizati iz pepela. Istetovirah brod od papira, da me podseća na krhkost brodova kojima plovimo, dva vrapca da jedno drugog čuvaju na tananoj grani. Dve krune, jer rodih kralja i kraljicu i dijamant... Pazite šta želite, možda vam se i ostvari - napisala je Dušica i dodala:

- Pre nekoliko meseci istetovirah brojanicu, da ne gubim veru i kompas, da se uvek vratim na pravi put. I napisah na ruci 'You will seek me and You will find me only if You seek me with Your heart'. Ostalo znate... - napisala je lepa voditeljka.

Autor: M.M.