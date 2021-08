CECA OTKRILA DETALJE IZ BRAKA SA ARKANOM! Evo čemu je pokojni suprug naučio i koje savete i danas pamti!

Bila je to velika ljubav!

Pevačica Ceca Ražnatović otkrila da je bila mlada kada je upoznala Željka Ražnatovića Arkana i da je od njega naučila mnogo toga.

Da li je istina da je Arkan insistirao da nosiš kratke suknje i da uvek budeš seksepilna na sceni?

- Istina je. On je mene obožavao i svemu me je naučio.

Koji još njegov savet pamtiš i primenjuješ i danas?

- Pamtim sve njegove savete, a bilo ih je mnogo. Učio me je kako se drži telo, kako se drži čaša... Bila sam jako mlada kada sam njega upoznala, mislila sam da sam popila svu pamet ovog sveta, ali sam bila i odličan učenik. Volela sam da učim i slušam. Ostvarena sam žena, nemam problem sa egom i sujetom pa zbog toga i mogu sve ovo da ispričam.

Ko više liči na Arkana, Anastasija ili Veljko?

- Pokupili su ono najbolje i od njega i od mene, a šta će kod koga više dominirati, pokazaće vreme.

Kada se ugase kamere. Kada skineš šminku, skupu garderobu i kada ostaneš sama sa sobom, da li si srećna?

- Naravno da jesam. Imam zdravu decu, porodicu, prijatelje koji me vole i koji su mi lojalni. Pokojni suprug me je naučio tome. On je govorio da bogatstvo nije u materijalnim stvarima, već kada na prstima jedne ruke možeš da izbrojiš ko su ti lojani prijatelji. Toga se držim i zaista je bio u pravu.

Autor: M.M.