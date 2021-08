'ĆERKA JE POPULARNIJA OD MENE!' Zdravko Čolić progovorio o naslednicama, supruzi i NOVIM PROJEKTIMA: 'Volimo se, nemaju šta da mi zamere!'

Na nedavno održanom nastupu u Crnoj Gori Čoline mezimice su sve vreme sa njim uglas pevale pesme zbog čega je on oduševljen.

Velika legenda naše muzičke scene – Zdravko Čolić uživa veliku popularnost publike. Na nedavno održanom koncertu na Crnogorskom primorju prisustvovale su i njegove naslednice, koje su pevale uglas njegove pesme, a on je usred koncerta prišao i poljubio ih.

Čola priznaje da mu ne smeta što mu je ćerka na kratko „ukrala” slavu, te otkriva da i ona čak ima svoje obožavaoce, ali da obe naslednice obožavaju njegove pesme.

– Una je sada popularnija od mene. Ima svoje obožavaoce… Šala na stranu, sve je to dobro, neka je. Ali mene je druga ćerka Lara zapravo oduševila kako zna moje pesme. Večeras su obe bile u publici i divno je što znaju moje pesme. Uživale su i to baš. Video sam ih sa bine. Svaku pesmu su pevale sa mnom i to me čini radosnim.

Zdravko već dugi niz godina živi u skladnom braku sa suprugom Aleksandrom, koja mu je veliki oslonac i podrška u životu. Kako kaže, žena i njegove ćerke imaju apsolutno razumevanja za to što često nije sa njima kući zbog nastupa.

– Ništa mi ne zameraju. Šta meni da zameraju? (smeh) Volimo se… Znaju oni i navikli su da sam u muzici dosta posvećen. Iako volim moju porodicu više, opet je muzika ta koja mi čini zadovoljstvo. Nema lepšeg od zvuka instrumenta koji ponese ritam – kaže Čola.

Čolić već nekoliko dana boravi u Crnoj Gori, gde kako kaže ima veliki broj prijatelja. Došao je da se odmori, ali i zabavi svoju vernu publiku

– Ovde imam puno prijatelja. Došao sam tri dana pred koncert da se odmorim sa prijateljima i pojedemo dobru ribu. Divan je osećaj da posle ove korone možemo ponovo da se zabavljamo… Što bi se reklo „pesma nas je održala”- kaže on i dodaje da tokom pandemije nije mirovao:

– Smišljao sam nove pesme i iskreno mislim da ću i krajem godine nešto objaviti. Videćemo… Našao sam neki novi đir. Ekipa nam se promenila. Neke smo nažalost izgubili u vreme pandemije, kao što je moj dragi prijatelj Aleksandar Banjac. Njemu sam čak i posvetio noćas pesmu ”Tebe čuvam za kraj”- rekao je Čolić koji je nastupio u jednoj budvanskoj diskoteci.

Autor: M.M.