ZABRANIO JOJ DA PEVA! Zoran Šijan Goci Božinovskoj zbog ovog incidenta zapretio! Nije smela ni reč da kaže od STRAHA!

Ovaj skandal je obeležio njenu karijeru!

Pevačica Goca Božinovska, koja je nedavno postala baka kada je njen sin Mirko dobio naslednika sa partnerkom Bojanom Rodić i sad uživa u najlepšim trenucima.

Ali nije uvek živela bezbrižno i čak tokom perioda ljubavi sa suprugom Zoranom Šijanom imala je probleme. Ona je jednom prilikom otkrila da je napravila pauzu u karijeri, koja je trajala čak sedam godina, zato što joj je Šijan zabranio da peva.

Sve se dogodilo posle jednog incidenta na svabni na kojoj je Božinovska pevala sa koje ju je Šijan odveo.

- Bila sam na jednoj svadbi i gost je krenuo da me spopada, nisam mogla da se odbranim. Stavio mi je pare u odelo, a onda je moj Šijan skočio. Rekao je da odmah napustim veselje i krenem kući. Nisam znala kako da odem sa svadbe, ljudi ostaju bez pevačice, kako to sad. Nisam mogla protiv njega. Krenula sam i rekla ljudima da idem samo do auta da uzmem nešto. “Kakvog auta, ona više neće pevati i gotovo”, rekao je on. Sve vreme u autu dok smo išli kući je ćutao, reč nije progovorio - rekla je pevačica pre nekoliko godina tokom gostovanja u emisiji Ognjena Amidžića, a potom ispričala šta se dešavalo kada su došli kući.

- Rekao je: "Vidi, što si pevala, pevala si. Sad uzmi lepo telefon, nazovi Zlatu neka obavesti sve tvoje menadžere da više ne pevaš". Tako je bilo, rekla sam da više neću pevati, jer imam probleme sa mužem - rekla je tada Goca.

- Niko nije mogao da veruje, molili su me, ali nisam mogla. I tako sam ja prestala da pevam. Nisam pevala sedam godina. Nakon toga sam opet počela, ali on je svuda išao sa mnom. Brzo posle toga smo se i rastali - ispričala je pevačica.

Autor: M.M.