VIKI SE OSVETILA DRUGARICI! Pevačica progovorila o urnebesnoj situaciji, koja će vas ŠOKIRATI: HTELA JE DA SVISNE!

Iako se trudi da ne bude konfliktna ličnost, pevačica nije želela da trpi nepravdu koja joj je naneta.

Pevačica Viki Miljković je već tri decenije na estradnoj sceni, a publika ju je zavolela zbog njenog sjajnog glasa, velikih hitova i harizme. Iako je pevačica uvek isticala da nije konfliktna ličnost, to se ne bi moglo reći kada je njeno detinjstvo u pitanju.

Naime, kada je imala svega pet godina i živela u Nišu, Viki nije bila prihvaćena od strane devojčice iz komšiluka, te je rešila da joj priredi nezaboravno iznenađenje.

– U dvorištu su bila dva bureta u kojima je tata držao ribu jer je, između ostalog, išao na pecanje. I sad znate deca se plaše kad riba stoji u vodi ali onako mlati repom i mrda se. I onda sam ja tu devojčicu koja me je šikanirala pozvala kod mene, napunila buriće sa vodom i rekla da je to bazen a u jednu kadicu potrpam te ribe. I ja sam bila u buretu sa toplom vodom koja se grejala ceo dan, a njoj dam bure u koje sam tek sipala hladnu vodu. I ona kad se smrzla, izašla napolje, obukla majicu a ja joj u nedra ubacim ribu. Htela je da svisne, a ja još zaključam kapiju da ne može da pobegne. Ali dobro, sve je to za decu, nestašluci i šale – ispričala je Viki svojevremeno u jednoj emisiji.

