Pevačica naglašava da joj nimalo nije bilo lako. Ona ističe da su joj i to samo na početku karijere, finansijski pomogli roditelji i suprug, pa objašnjava kako je uspela da razbije predrasude koje su ljudi imali o njoj.

Tina Ivanović progovorila je o svojim počecima, a zatim i hitovima po kojima je i dan-danas mnogi vrlo dobro znaju. Prema njenim rečima, postoji jedna stvar koja je bila od presudnog značaja za njen uspeh, a posle koje je, pošto je pronašla svoje mesto na estradi, tek počela njena borba sa vetrenjačama.

– Da, 1998. i 2000. izdala sam dva albuma i uložila dosta novaca. Sarađivala sam tada s najpoznatijim autorima, bilo je lepih i dobrih pesama na albumima, ali nije bilo nikakvog odjeka. U to vreme smo živeli u Frankfurtu i nisam se dovoljno posvetila promociji pesama. Nisam tada stala, imala sam veliku podršku od supruga Zvezdana i moje porodice, a i od kompozitora Pere Stokanovića, koji je autor čuvenog hita „Bunda od nerca” – pričala je Tina, pa nastavila o time kako je taj veliki hit godinama samo stajao kod nje, a da ju je snimila s mišlju „kud puklo da puklo”.

– Ta pesma je stajala kod mene dve, tri godine, dok me Pera jednom nije nazvao i pitao me: „Tinče, šta si odlučila za pesmu? Hoćeš li da snimaš ili ne?” Ja sam mu tada rekla: „Snimiću je, pa kud puklo da puklo.” Tako je i bilo, album „Bunda od nerca” je izašao u decembru 2005. Ja sam tada odlučila da ostanem da živim u Beogradu i ne vraćam se za Frankfurt. Tada kreće moja borba sa vetrenjačama – iskrena je bila pevačica, koja je zatim objasnila i kako se nosila s s epitetom sponzoruše, koji su joj „nalepili” zbog teksta pesme „Kabrio porše”.

– Naravno da mi je bilo teško da se nosim sa svim tim epitetima koje su mi nadenuli. Sama zarađujem od 16. godine i nikada nisam imala sponzore. Moj suprug i roditelji su mi na početku karijere pomogli finansijski, više niko. Gledam danas kako se uzdižu i pišu hvalospevi za prave sponzoruše, devojke sumnjivog morala, za pevačice koje, u stvari, nisu pevačice nego služe za nešto drugo. Posle mog učešća na „Farmi” sam uspela da razbijem predrasude koje su ljudi imali o meni – smatra Ivanovićeva.

I pored toga što je na poslovnom planu uspela da dotakne zvezde, jedna želja ostala joj je neispunjena. Tina priznaje da joj je i dalje najveća žal što sa suprugom Zvezdanom nema dete.

Iz prethodnog braka, inače, ima jednog sina.

– To mi je neostvarena želja, da Zvezdan i ja imamo zajedničko dete, to me jako boli, ali, Bože moj, tako je, kako je – zaključila je.

Autor: M.M.