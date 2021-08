MARIJA KULIĆ NA KAKVU NISTE NAVIKLI! Šokirala čak i ćerku Miljanu, nije mogla da veruje šta se DEŠAVA: Mama, šta to radiš? (VIDEO)

Hit video!

Miljana Kulić je sinoć izazvala pravu buru kada je okačila stori sa nepoznatim muškarcem, koji ju je vozio sve do Crne Gore. Kulićeva je samo usnimila njegove istetovirane šake, a mnogi su pomislili da je to novi muškarac u njenom životu i da sa njim putuje na more. Ali, izgleda da je to bio samo vozač, koji ju je odveo na Crnogorsko primorje, gde ona uživa sa svojom porodicom.

Kulićeva je sa svojim fanovima podelila zanimljiv snimak sa odmora. Usnimila je svoju majku Mariju dok igra, i to vidno raspoložena.

Šta to radiš, mama? - pitala je Miljana.

Igram - odgovorila je Marija, a Miljana je počela da se smeje.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Autor: M. P.