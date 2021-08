CELOG ŽIVOTA JE BEŽAO OD JEDNE STVARI! Dok su svi njegovi prijatelji UŽIVALI, Lane Gutović je ODBIJAO OVO

Čuveni Milan Lane Gutović preminuo je danas u 75. godini života na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Gutović je svojevremeno otkrio zašto nikada nije bio boem, kako je vaspitavao decu, ali i zbog čega je doživeo najveća razočarenja u životu.

Milan Lane Gutović bio je poznat je po mnogim istaknutim ulogama, ali publici je neretko odavao utisak zatvorenog i zahtevnog čoveka. Ipak oni koji ga poznaju tvrde da je privatno bio jako emotivan i nežan.

Kroz dugogodišnju karijeru, Laneta za razliku od njegovih kolega nikad nije pratio epitet boema.

- Nikad nisam bio boem, probao sam i to me i odučilo. Posle me bolela glava i pričali su mi kakav sam bio. Tokom života uglavnom sam blistao odsustvom sa takvih terevenki u pozorištu, jer nisam mogao da se uklopim nikako, te sam bežao... Voleo sam uvek da mene ostavi devojka a ne ja nju, to sam računao kao hrabar potez i onda ja nešto uradim i ona mi kaže aj ćao, beži. To mi je nekako bilo lakše nego da ja preuzimam inicijativu - govorio je Lane u emisiji.

