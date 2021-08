NEĆETE VEROVATI KAKO JE SEVERINA TREBALO DA SE ZOVE! Pevačica otkrila TAJNU koja se krija iza njenog imena i šokirala javnost! (FOTO)

O ovome se malo zna!

Pevačica Severina Kojić otkrila je jednom prilikom kako je dobila ime, po kom je i poznata.

Naime, Severinin tata se zove Sever, pa je po njemu i dobila ime.

"Moje ime negde znači strogost i pravda. Takva sam zaista. Tata je hteo da se ja zovem Nataša, ali mama je obožavala mog oca, a on se zvao Sever. Deda je davao imena deci po stranama sveta. Verovali ili ne. Imao je četiri sina: Sever, Jug, Istok, Zapad, a ćerka je bila Danica. Međutim moja baka to nije želela", otkrila je Seve jednom prilikom u emisiji "Amidži Šou" i dodala kako je došlo do toga da ona bude Severina.

"Tako je moj otac dobio drugo krsno ime. Međutim, ipak je zadržao iz nepoznatog razloga ime Sever. Tako sam ja Severina", ispričala je pevačica i otkrila još nešto.

"Mada, prekoputa kuće moje babe postojao je limar koji se zvao Severin. Tako da... Ali mislim da je ipak zbog oca", rekla je Severina tada.

Autor: M.M.