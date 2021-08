'MOJA POMOĆ IM NE TREBA' Goca Božinovska priznala sve o svađama s sinom Mirkom i snajom Bojanom, evo da li SE SELE IZ VILE u Surčinu

Stala na put sve učestalijim spekulacijama!

Folk pevačica Goca Božinovska, koja je nedavno dobila unuka Zorana od sina Mirka Šijana i snaje Bojane Rodić, za medije je govorila o tome kako su se snašli kao roditelji, a posebno se osvrnula na svog sina Mirka i njegovu novostečenu ulogu oca.

- Super se snalazim u ulozi bake. Za Mirka su svašta pričali, i da će biti problematičan i da se neće snaći u ulozi oca, ali je on najbolji tata na svetu. Nisam ni sumnjala u njega. Sve on zajedno sa Bojanom radi, imaju lep dogovor on i ona. Apsolutno im moja pomoć ne treba. Verujte da se Mirko budi usred noći i pomaže oko bebice. Ja sam im rekla, šta god im bude trebalo tu sam - kaže Goca Božinovska.

U medijima je bilo reči da će se Mirko i Bojana zbog svađa sa Gocom uskoro iseliti iz porodične vile u Surčinu, što pevačica oštro demantuje.

Svaki dan pročitam neku novu izmišljotinu o nama. Što bi se bilo ko selio iz kuće u Surčinu? Ni Mirko ni Bojana, a ni ja, nemamo potrebu da izađemo odatle. A gde da se njih dvoje sele? Što da se deca sele, kada ovde imaju svoj mir i stabilnost - kaže Goca.

