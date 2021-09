Prema pisanju domaćih medija, pevačica Sandra Čaprić, koja je u nedelju postala učesnica pete sezone "Zadruge", pre deset godina, kada je rešila da se probije na estradi, ojadila je biznismena iz Ivanjice koji više od 35 godina živi u Austriji.

Navodno, ona je iskoristila to što je taj čovek imućan, pa mu je iz kuće odela čak 30.000 evra.

- Odlično poznajem tog čoveka. On je mnogo dobar, cenjen i poštovan, ne samo u Srbiji i Ivanjici nego i u dalekoj Australiji. Ona je videla da on ima novac, pa je iskoristila to što je angažovao na njegovoj privatnoj proslavi da peva i to debelo platio. Kad je videla da je galantan, zavela ga je, a on je sve učinio da joj pomogne u životu i karijeri jer je verovao u njene iskrene namere. Najpre joj je slao novac iz Australije, da sredi porodičnu kuću jer mu je kukala kako nema, a potom ga je ubedila da dođe u Sidnej kod njega - tvrdi izvor.

Prema njegovim rečima tamo je nastao haos.

Ona je uverila svoje roditelje i prijatelje da ide na turneju po Australiji, a to je bila laž. Bila je kod tog biznismena kojem je zagorčala život. Optužila ga je za nasilje da bi mu na kraju ukrala pare i mobilni telefon. On ju je prijavio policiji i na aerodromu su joj uzeli sve što njemu pripada. Sad joj je zabranjen ulazak u Australiju - tvrdi izvor i dodaje da je biznismen podneo tužbu u Srbiji:

- Cela Ivanjica je pričala o tom skandalu. On ju je tužio i u našoj zemlji za prevaru. Nekoliko puta je dolazio na ročišta, ali se ona nije pojavljivala.

Autor: D.T.