ISPLIVALI DETALJI O TRUDNOĆI MARIJANE MIĆIĆ: Beba dolazi u pravom momentu, a evo šta je lepoj voditeljki naredio doktor!

Još ne želi da javno govori o drugom stanju!

Glumica i voditeljka Marijana Mićić čeka dete sa dugogodišnjim partnerom Milošem Marjanovićem, a o tome još ne želi da priča javno, jer je još u ranoj trudnoći.

Pre nekoliko nedelja Marijana Mićić zaintrigirala je svoje pratioce kada je pozirala sa prstenom na ruci za koji su mnogi posumnjali da je verenički, a sada je izvor blizak glumici otkrio i da čeka prvo dete sa dugogodišnjim partnerom Milošem Marjanovićem. Njih dvoje su u vezi već osam godina, te su ih lepe vesti mnogo obradovale.

- Marijana je vest o trudnoći poverila samo najbližim prijateljima, ali još nije spremna da informaciju podeli i sa javnosti. Prinova dolazi u odličnom trenutku, budući da su baš pre nepune tri sedmice, kada je fotografija s prstenom i nastala, proslavili osam godina veze - otkrio je izvor za magazin “Stori”.

“Blic” je kontaktirao glumicu povodom lepih vesti, ali ona nije želela da komentariše trudnoću. Međutim, izvor blizak Marijani potvrdio je da čeka bebu.

- Ona želi da svi poštuju njenu privatnost, jer je na početku trudnoće i ne želi o tome trenutno da priča za medije. Oseća se dobro, sve je podredila drugom stanju te pauzirala sve poslovne obaveze, jer ju je i doktor savetovao da miruje i da se ne izlaže prevelikom naporu ili stresu - objašnjava izvor za “Blic”, pa dodao:

- Miloš i ona sijaju od sreće od kada su saznali da će postati roditelji, ali kao i do sada strogo čuvaju svoju intimu, te su lepe vesti podelili samo sa najužim krugom prijatelja.

Iako u poslednje vreme retko priča o svom privatnom životu, tako nije ni potvrdila da li planira svadbu sa partnerom. Marija je pre radije pričala koliko uživa sa Milošem. Kako je jednom prilikom otkrila, tokom zajedničkog života Miloš ju je mnogo promenio, ali nenamerno.

- Kad imate dvadeset i neku, burnije reagujete na svaki partnerov gest. U tim godinama manje je kompromisa, a više rasprava, pa veze brže pucaju. Kod nas se sve lepo poklopilo. Miloš je “u glavi tačan” za odnose, pa je uspeo da i mene kanališe do granice da sada i ja isto reagujem - rekla je Marijana jednom prilikom za domaće medije i dodala da ju je Miloš promenio na bolje:

- Znao je da u svakom trenutku reaguje kad mi dođu “žute minute”, što je uticalo na moje dalje ponašanje. To važi za mnoge situacije u kojima sam ranije bila sebična, zahtevna, ljubomorna, posesivna. On je sve to sveo na minimum.

Ljubav počela slučajno

Marijana je jednom prilikom otkrila da je svog izabranika upoznala sasvim slučajno, te da je sudbina umešala prste i odredila da im se putevi ukrste.

- Slučajno smo se upoznali, na hodniku. Ja sam bila gladna, on je nosio neku hranu pa sam ga primetila - otkrila je glumica i dodala da joj je Miloš najveća podrška i njena srodna duša.

- On ništa ne očekuje od mene. Ja i kada imam potrebu za sređivanjem i nekim promenama, on mi često govori da to ne radim. Jer mi žene se ne sređujemo za muškarce, već za sebe - rekla je glumica nedavno.

Autor: M.K.