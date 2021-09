Imanje kuće podeljeno je na dva dela betonskom ogradom. U glavnom delu dvorišta, gde se nalazi i kuća, sve je pokošeno i sređeno, dok je drugi neuređen.

Miloš Bojanić rođen je u Republici Srpskoj u Ruhotini, gde i dalje ima veliki plac sa kućom, koju sada renovira kako bi je prodao. Prema rečima pevačevog komšije, koji ne želi da mu se objavljuje ime i prezime, pevač za kuću traži 70.000 evra, a prethodnih meseci je i ulagao u nju da bi mogao da joj podigne cenu.

Bojanić, kao što je poznato, poseduje veći broj nekretnina na različitim lokacijama, a trenutno je zaokupljem renoviranjem apartmana u Baošićima, u Crnoj Gori. Prepoznatljiv stil koji Miloš preferira u izgradnji svojih objekata zatekao nas je i u Ruhotini gde je pevačeva vila takođe građena u obliku dvorca, baš kao i ona u Sremskoj Kamenici.

Imanje kuće podeljeno je na dva dela betonskom ogradom. U glavnom delu dvorišta, gde se nalazi i kuća, sve je pokošeno i sređeno, dok je drugi neuređen.

- Bio je on ovde pre nekoliko meseci. Počeo je da sređuje kuću jer je podigao cenu, pa bi što pre da je proda. Koliko sam čuo traži oko 70.000 evra. Mislim da je to puno za ove krajeve, iako je njegova kuća jedna od lepših i većih. Vidite, sve je bilo zapušteno, ovo je nedavno pokošeno, a pre toga bilo je kao i u drugom delu koji se odavde vidi kakav je. Menjao je sve prozore, vidite da i dalje imaju zaštite od plute na njima. Nisu sredili još sve unutra, ali nisu ni završili sa radovima. Slabo ga viđam, ali iskren da budem, ni ja ne živim ovde, nego dolazim dva do tri puta mesečno - ispričao je Milošev komšija.

Veliko imanje popularnog pevača ograđeno je betonskom kapijom koja na sebi ima crep i dekorativnu ogradu kao i zelenu ulaznu kapiju ispred koje smo sreli komšiju koji nam se predstavio kao Boško Đokić. On kaže da poznaje pevača od kada je bio mali, ali i njegovu porodicu.

- Miloš Bojanić je dobar kao čovek. Poreklo te familije je dobro. Kao domaćini, ma kao ljudi su veoma karakterni i pošteni, nema šta da kažem za njih loše. Kao dete u uslovima u kojima je živeo bio je srednje nemiran, ne mogu da kažem da je bio baš miran. Prodaje ovu kuću, bio je da je renovira. Ovde povremeno dolazi i Milošev sin Bane Bojanić - ispričao je Boško Đokić.

Radovi i u Crnoj Gori: U renoviranje uložio 120.000 evra Folker je kuću u Baošićima kupio pre više od 30 godina. Pošto je poželeo da sve bude savršeno, nije žalio para kada se upustio u radove. Zavidne komšije pričaju da je prestao sa radovima jer nema sve građevinske dozvole, međutim pevač je rekao da je sa radovima stao zbog sezone i gostiju koji su došli da se odmore u njegovim apartmanima. Miloš želi posebno da uredi i privatnu plažu, jer na njoj provodi najviše vremena sa unucima kada mu dođu iz Amerike i Kanade. U renoviranje je uložio 120.000 evra.

Autor: M.K.