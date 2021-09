MILICA MANDIĆ IZGOVORILA SUDBONOSNO 'DA'! Čuju se zvona svadbena, a poruka koju je poslala Marku će vas raznežiti: 'DRAGI...' (FOTO+VIDEO)

Dvostruka zlatna olimpijka Milica Mandić višegodišnju vezu sa kolegom Markom Đuričićem krunisala brakom.

Dvostruka zlatna olimpijka Milica Mandić do danas je bila u vezi sa kolegom Markom Đuričićem, a sada je ljubav krunisana brakom.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Verili su se pre tri godine, a da mu je rekla ''da'' otkrila je uz zajedničku fotografiju i poruku:

- Dragi, bez tebe ne mogu da živim!

Marko je ispričao kako se zaljubio u Milicu: - Milica Mandić motiviše ostale devojke, motivisanost i patriotizam su njen poseban kvaltet i odlika, kad je osvojila dve zlatne medalje u Londonu i kad je viknula "Srbija" i pokazala tri prsta upravo tad me je osvojila.

Otkrila je i da je njihov prvi susret bio sudbonosan.

- Imala sam tu sreću da ga upoznam 2012. kada se vratio sportu. Ispunjena sam i srećna kad je on sa mnom u sali, jer je to pravi momak koji je uvek uz mene, navija svim srcem i bodri me. Imam nekoga s kim da delim sve. On me razume u potpunosti. Pored karijere, to mi je najlepši deo ovog posla, jer zajedno treniramo, podržavamo jedno drugo i pobeđujemo. Koliko je on mene usrećio, toliko sam i ja njega - ispričala je pre nekoliko godina Milica.

Autor: M.M.