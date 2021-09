SNIMAK KOJI JE OBIŠAO ČITAV BALKAN Pogledajte: Poznati pevač se tetura nasred auto-puta, a evo šta mu se desilo (VIDEO)

Nije sve tako kao što izgleda...

Društvene mreže preplavio je snimak poznatog hrvatskog muzičara Gorana Bareta kako hoda po auto-putu. On u ruci drži flašu kisele vode, uprkos čemu su mnogi pomislili da je pevač bio pod dejstvom alkohola ili narkotika, te da je ugrozio svoju bezbednost teturajući se po auto-putu.

Kako piše "Jutarnji list", Bare je i ranije imao ekscese u javnosti i nikad nije skrivao da je u prošlosti konzumirao opijate, ali ovaj put, tvrdi njegov menadžer Alen Tibljaš, u videu snimljenom na auto-putu na potezu Zagreb - Pula, Goran Bare samo nervozno šeta zbog kolone u kojoj su, na nekoliko sati, ostali zaglavljeni putujući na koncert. Takođe, kako se navodi, i sam Goran Bare u više je navrata poslednjih godina naglašavao kako je zavisnost od opijata njegova prošlost.

To se sve odvilo u četvrtak. Imali smo koncert u Puli i došli smo do jednog od tunela na auto-putu na kojem su bili radovi. Kolona je bila dugačka 15 kilometara i gotovo pet sati smo stajali u mestu. Svako bi izgubio živce od gužve i čekanja, pa ni Bare nije izuzetak - tvrdi Alen Tibljaš za pomenuti hrvatski medij.

Isto tako, kaže, ne čudi se što je Baretova pojava izazvala zanimanje ostalih vozača, pa ni što su snimci izašli na društvenim mrežama.

- Dosta njih je snimalo Bareta i sasvim mi je razumljivo da je ostalim vozačima Baretova nervoza i pojava bila interesantna. Razumljivo je i što je video svuda po internetu, Bare je takav lik. No, mogu reći da je bio potpuno trezan jer išli smo na svirku, a Bare to ozbiljno shvata. Neki su nam klinci čak prilazili i nudili pivo, no odbili smo. Ljudi su prilazili, komentarisali, pričali s njim. I u svakom slučaju, nije bio u opasnosti zbog šetanja po auto-putu jer su automobili stajali u koloni, a i drugi su ljudi izlazili iz svojih vozila - naglasio je Tibljaš.

- Naravno, zbog svega toga smo i kasnili na koncert. Nismo stigli ništa ni pojesti, niti odmoriti, ni odraditi probu. Umesto u 21 sat kad je svirka trebalo da počne, mi smo stigli u 22 sata. Na samom početku koncerta Bare se svojoj publici izvinio na čekanju, a nastup je bio uspešan i svi su otišli zadovoljni - zaključio je on.

Autor: pink.rs