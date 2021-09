RADA MANOJLOVIĆ OTVORILA DUŠU U ''MAGAZINU IN'': Otkrila detalje veze sa Harisom Berkovićem, evo šta mu je često priređivala! NIJE NI SLUTIO DA MU TO PRIPREMA! (VIDEO)

Autorka i voditeljka emisije ''Magazin In'' Sanja Marinković predstojećeg subotnjeg popodneva ugostiće u studiju dobro poznata imena domaće javne scene: pevačicu Radu Manojlović, pobednicu Zadruge 4 Nadicu Zeljković, voditelja i glumca Dragana Marinkovića Macu, mladu političarku Milicu Đurđević, plesača i koreografa Ivana Mileusnića, kao i novo lice TV Pink Jovanu Jeremić.

Tom prilikom, Rada je govorila o vezi sa kolegom Harisom Berkovićem, pa otkrila nepoznate detalje njihovog odnosa.

- On meni nešto peva, ja njemu nešto pevam. Ja sednem u auto, on to ne zna da sam ja u kolima i tako usput šaljemo jedno drugom govorne poruke, a ja već vozim za Bosnu - otkrila je Rada u ''Magazinu In''.

