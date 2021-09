Deo koji je napisala Marina zapravo je predstavljao njena osećanja i stanja kroz koja je prolazila.

Pesma "Adio Amore" koju je otpevao Stefan Đurić Rasta je obeležila ljubavne parove na ovom području, a ona zapravo uopšte nije pesma o ljubavi iako su je mnogi tako doživljavali.

Naime, pesmu je za Rastu napisao sin Marine Tucaković, Milan Laća Radulović nakon sopstvene borbe sa zavisnošću.

Marinin sin je tada, u trenutku kada je pesma nastala, vodio bitku sa narkoticima. Dok je bio na klinici na odvikavanju, napisao je refren za "Adio amore", ali nije mogao da napiše strofu. Kada se vratio kući sa lečenja, Marina mu je pomogla da je završi, i pesmu su predali poznatom reperu.

Deo koji je napisala Marina zapravo je predstavljao njena osećanja i stanja kroz koja je prolazila dok je Laća imao problema sa narkoticima.

''Okreni mi leđa Da ne gledam suze u tim zenicama Da ne gledam usne kako se koče Dok kažeš mi: "Da, dobro sam ja." Okreni, a pogledima svojim Više ne znam da vladam Dok iz ruke mi pada Čaša kristala, što se lomi, lomi k'o mi Adio amore, još volim te jako Iako si davno izgubila sjaj Gledam te kako se rušiš polako A kada to vidim tad rušim se ja Adio amore, još volim te jako Još uvek si ono dete iz sna Od toga se neću ja rastati nikad Ti nekog drugog odvuci do dna Daj baci telefon Hajde suoči se sa mnom Kaži šta osećaš, ma koliko gadno, ma koliko jadno je Razumeću ja i samo ja Okreni, a pogledima svojim Više ne znam da vladam Dok iz ruke mi pada Čaša kristala, što se lomi, lomi k'o mi Adio amore, još volim te jako Iako si davno izgubila sjaj Gledam te kako se rušiš polako A kada to vidim tad rušim se ja Adio amore, još volim te jako Još uvek si ono dete iz sna Od toga se neću ja rastati nikad Ti nekog drugog odvuci do dna".

Inače, Marina Tucaković izgubila je bitku posle teške bolesti u 67. godini. Najpoznatiji srpski tekstopisac poslednje dane provela je u KBC Dragiša Mišović, gde je prebačena pošto joj je u utorak, 14. septembra, pozlilo, kad je stavljena na respirator, a bila je pozitivna na korona virus.

Autor: M.K.