SHVATIŠ DA LI IMAŠ PRIJATELJE... Zbog poruke Milana Kalinića na njegov 49. rođendan mnogi su stavili prst na čelo (VIDEO)

Glumac Milan Kalinić danas slavi 49. rođendan, povodom čega se zanimljivim snimkom, koji je mnoge naveo na razmišljanje, oglasio na Instagramu.

Znaš šta, shvatiš jednu stvar, ko su ti prijatelji, koliko ih imaš, da li ih imaš, koliko misle na tebe, kad ti rođendan čestaju uglavnom aplikacije, banke, prodavnice, tržni centri, mobilna telefonija, stigla mi malopre čestika i od Pandorfa - rekao je Milan.

On je zatim, u svom stilu, otpevao i refren pesme "I dalje me žele", aludirajući na to da je napunio 49 godina, ali da je i dalje poželjan.

Uglavnom, jednu stvar želim da kažem: "Znam da nisam prelep, ali i dalje me žele, punim 49, ali i dalje me žele, u klubu pijem samo pivo ali i dalje me žele i dalje me žele, i dalje me žele". Ajde, u zdavlje! - ispričao je Milan i nasmejao mnoge.

