RODITELJI SU MU SE DVA PUTA VENČAVALI I RASTAJALI Miloš Biković otvorio dušu o porodici: Imam neku ružnu istinu o sebi i moram je promeniti

Ovo je njegova priča!

Miloš Biković, jedan od naših najuspešnijih glumaca, dolazi iz netipične porodice - roditelji su mu se dva puta venčavali i rastajali, a on i šesnaest godina stariji brat, inače iguman u manastiru, rođeni su u dva braka istih roditelja.

- Mislim, njihova neka želja i potreba, oni su se voleli zaista, ali nisu umeli jedno s drugim. To je neka lekcija za mene, da čovek treba da nauči da postoji s tom osobom koju voli, da je to projekt, da je to rad na tome, to je odricanje - kaže i zaključuje da čovek mora da se odrekne dela sebe da bi mogao da stvori prostora za drugu osobu.

Na pitanje koliko mu znači duhovnost koju rado ističe kao svoju vrednost i potrebu, Biković kaže da su ga, kada je upisao fakultet, pitali : "Zbog čega se bavite ovim?'".

Pedagog nas je to pitao. Ja sam shvatio, sad ako kažem istinu, zvučaće infantilno. Istina je, volim da budem u centru pažnje, da me gledaju i da ja kontrolišem šta osećate, da budem neko drugi, da se osećam kao da mi je napumpan ego i tako dalje. Shvatio sam da ovo zvuči mnogo ružno, šteta što je istina. Moram da promenim tu istinu. Imam neku ružnu istinu o sebi i moram je promeniti, moram promeniti odnos prema tome i prema sebi. Tada sam shvatio, šta bi moglo da bude to nešto drugo, za što da se uhvatim? I onda sam rekao: "To je zato što volim da se igram, što je takođe istina. Malo manje ružna od ove ranije - rekao je Miloš u jednoj emisiji.

