'LUKAS JE LOŠ U KREVETU!' Nakon što je Aca optužio Macu da LAŽE, Diskrecija otkrila detalje njihove AFERE: MOŽDA HOĆE DA OBNOVI GRADIVO!

ŠOK!

Rijaliti zvezda Senada Nurkić, poznatija kao Maca Diskrecija, nakon emisije u kojoj je šokirala sve, kada je javno priznala da je imala intimne odnose sa Acom Lukasom, a da javnost za to nikad nije saznala, još više je razvezala jezik na tu temu.

- Imali smo intimni odnos pre nekoliko godina. Nije to neki spektakl, jer se on nije dobro pokazao - započela je ona.

- Jako je loš. Loš je u krevetu, pa zato govori da nije bio sa mnom. Mene je iznerviralo to što on poriče, govori svima da je to laž. Ja sam spremna da idem na poligraf - dodala je Diskrecija.

- Intimni odnos smo imali u hotelu u Lukavcu, dok sam ja još bila nepoznata. Možda je zaboravio ko sam ja pa sad hoće da obnovi gradivo - ispričala je ona, iznervirana što je Lukas negirao da je spavao sa njom.

Podsetimo, nakon ovih optužbi oglasio se i iznervirani pevač.

- Svaki debil može da kaže nešto na televiziji i vi zovete mene! Ko je bre Maca Diskrecija? Da li ja ličim na nekog retardiranog umobolnika, mentalno zaostalog? - rekao je Lukas.

- Ne razmem, svako može na televiziji da kaže šta hoće za uspešne ljude! Evo, ja sam j***o Melaniju Tramp, zovi sad nju pa je pitaj za to, da vidiš da li će da kaže nešto, što je tamo neki Aca Lukas rekao za nju, šta bi bilo? - besneo je Aca.

Autor: M.M.