'BILA SAM KLINIČKI MRTVA, DALI SU MI MORFIJUM' Pojavio se stari, uznemirujući snimak Deniz iz 'Zadruge', evo kroz kakav je PAKAO PROŠLA (VIDEO)

Kontroverzna Denis Dejm, učesnica pete "Zadruge", privlači pažnju regionalnih medija, a sada se ponovo digla prašina zbog njenog starog videa na Tik Toku, dok je svojevremeno boravila u bolnici.

Reč je o snimku s jedne od operacija koju je imala, a kako je tvrdila tada na društvenim mrežama, bila je klinički mrtva.

- Dali su mi morfijum, jer mi prethodni painkiller nije pomagao- rekla je Deniz iz bolničkog kreveta, a javnost je bila potrešena celokupnim prizorom iz bolnice.

Podsetimo, Deniz je sa dvadeset godina počela da se bavi modelingom, zbog čega je delimično narušila svoje zdravlje.

- Da bi me angažovali kao manekenku, smršala sam deset kilograma. Bila sam kost i koža! Svaki dan sam morala da mršavim da bi me angažovali za revije i slikanja. A ironija života je to da sam radila u pekari gde je izobilje ukusne hrane. Bila sam gladna, a ispred mene sve što inače volim da jedem. Ali sam bila jaka i nisam poklekla, jer sam imala više ciljeve - da napravim nešto od svog života.

