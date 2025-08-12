TENZIJA NE PRESTAJE: Rat Ene i Ivana poptuno ESKALIRAO! Lete prozivke na sve strane! (VIDEO)

Haos!

U emisiji ''Narod pita'', gosti voditelja Darka Tanasijevića u studiju bili su Milena Kačavenda, Ivan Marinković i Ena Čolić.

- Ja moram da kažem da nikom ne želim loše od pomenutih ljudi. Sve je jasno, ja dominiram. Na mene se razni kače, samo da bi bili primećeni. Ovaj Ivan ovde daje sve od sebe da bude primećen, jer je nebitan u potpunosti - kazala je Ena.

- Da uđeš u narednu sezonu, ti bi bila najveća ku*ava. Sa Pejom nećeš ući sigurno, ako budeš ulazila, ja mu neću dati da bude sa tobom ako uđe - kazao je Ivan.

- Peja mi je rekao da se samo smejem dok sam u emisiji - rekla je Ena.

- E, dobro. Ja imam da kažem Peji da mi se više ne obraća nikada. Meni pljuje Enu i svašta govori. Nema potebe više nikada da me pozove - dodao je Ivan.

- Milena, ko je tebi najviše pao u očima? - upitao je voditelj.

- Ena. Na stranu Ivan, s kojim ja imam sukob kakav imam. Da, moram da kažem ove morbidnosti koje je Ena rekla ne sme sebi da dozvoli. Razumem da se svašta kaže kad se isprovocira - kazala je Milena.

- Milena, šta sam ja uradio?! Ena, gde su ti mama i tata? U Sloveniji? Kad te zovu? Gde su bili tokom tvog boravka u Eliti? Da li je istina da je tvoj sin bio sa tvojim ujakom veći deo svog vremena tokom odrastanja? Nemoj mene, devojko! Nemoj samo da se za*ebavaš - rekao je Ivan.

- Dobro veče svima. Imam pitanje za Milenu. Maločas ste komentarisali da je teško boraviti zatvorenom prostoru. Kako ste se odlučili da uđete ponovo u rijaliti? - upitala je gledateljka.

- Probila sam led tokom svog provog učešća. Koliko god da je sve to veoma teško sa raznim učesnicima proći, ipak sam ušla još jednom, naravno. Fenomenalnu ponudu sam dobila, ušla opet i prošla sve to - kazala je Milena.

Detaljije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.