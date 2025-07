OTROVNE STRELICE LETE NA SVE STRANE! Milena Kačavenda uputila najgnusnije uvrede na Gastozov račun, sukob se potpuno rasplamsao! (VIDEO)

Haos!

Na samom početku emisije ''Radio Amnezije'', voditeljski par, Borislav Terzić Terza i Danijel Dujković Munjez ugostili su Nenada Marinkovića Gastoza, koji je imao veoma turbulentnu noć iza sebe.

- Da li je Elitovizija okidač za tvoje ponašanje, ta sujeta i ljubomora, kao što učesnici govore? - upitao je Munjez.

- Čestitam na emisiji poslednjoj. Ne znam što nisam ja bio voditelj, ali dobro. Blam je koliko ste pristrasni. Pustili ste Matejinu pesmu, malo da mu se ušlihtate dodatno. Evo, da se vratim na vaše pitanje. Neka bude da sam ja sujetan. Bio sam smoren jer se moj trud nije video, kao što sam ga ja video. Šta da se radi, pozorište se ne baca pred svinje. Čarli Čaplin se ne ceni dovoljno - kazao je Gastoz.

- Gastoze, učesnici su videli da si počeo da se treseš kad su Mateja i Sofi odneli nekoliko pobeda, zato misle da si od tog trenutka promenio ponašanje - dodao je Munjza.

- Mislim da ste se Terza i ti više tresli. Ceo život sam na bini, nemam nikakav razlog da osećam sujetu iz tog razloga - kazao je Gastoz.

- Možeš li da nam kažeš kako je došlo do nagle promene tvog ponašanja? Svi su ispratili da si počeo da guraš ljude sa bine, a meni si pre toga to predstavio kao šalu - rekao je Terza.

- Na početku je to bila šala. Dača se najviše ''primio'' tu, a posle njega i Sandra. Kačavenda je onda krenula da se svađa sa mnom. Danima unazad plasira da ja podržavam to što joj je Jordanka psovala majku. Da se pravdam nemam nameru. Kačavenda je sinoć uvredila moju pokojnu majku. Nikada neće moći da se opere od toga, koliko god se bude pravdala - kazao je Gastoz.

- Seljačino, sad ću ja tebi da objasnim. Kad je mene Jordanka vređala, meni sve najsvetije, on je rekao ''nastavi tako'' Što se tiče ovoga od sinoć, Gastoz i Jordanka su sve zakuvali, jer su prilazili ljudima sinoć i terali ih sa bine. Pljunuo je Bebicu i vređao Jordanku. U spavaćoj sobi je vređao ljude, nije im dao mira. On najbolje zna što je to radio. Anđela ga je preklinjala da se ne ponaša tako, ali on nije želeo da je posluša. On ide na one za koje misli da su od njega slabiji, ali se prešao u proceni, jer Bebica nije uopšte glup, zna vrlo dobro šta radi - rekla je Kačavenda.

- Nadam se da ćeš da naučiš da nekom dopustiš da iznese svoj stavi i ne dolaziš bez poziva - dodao je Gastoz.

- Slino jedna, šta si ti dobro pokazao? - upitala je Kačavenda.

- Milena, kad misliš da je Gastoz promenio mišljenje o tebi? - upitao je Munjez.

- Ma...on je smeće sujetno. Se*eš po Anđeli, koju je osvajao čajem od šipurka, najgori je od najgorih. Ti si jedna obična si*ica - kazala je Kačavenda.

