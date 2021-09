Još ne može da poveruje šta su joj priredili!

Bivša zadrugarka Maja Marinković gostujući u emisiji ''Pitam za druga'' govorila je o bolnoj temi - abortusu koji je nedavno imala, o čemu je prvi put govorila u emisiji ''Amidžđi šou'' pre nekoliko dana.

- To je za mene jako bolna tema, bilo mi je neprijatno i glupo. Postoje dokazi da sam ja zaista to uradila. Volela bih da se njima koji me pljuju ne desi nikada ono što se meni desilo. Ja sam ostala trudna pred kraj Zadruge. Kad sam videla da je test pozitivan, uspaničila sam se - rekla je Maja i dodala da još ne može da dođe sebi nakon onoga što su joj pred sam abortus priredili Marko Janjušević Janjuš i Ana Korać.

Kad smo mu javili za trudnoću, promenio je broj. Rekao mi je kad smo se videli da rodim ako hoću... On je meni uplatio tih 30.000 dinara koje toliko veliča. Slikao se sa Aninim psom i napisao da je to njegov sin, a znao je da sutradan ja idem na kiretažu. Napisao je da ide sa Anom da kupi kolica za njenog psa. To je monstruozno, ako je Ana znala, to je dno dna i ona će sutra postati majka - poručila je Maja.

