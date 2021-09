PORODILA SE SINANOVA ĆERKA: Đulkica na svet donela četvrto dete! Nakon što je saznala da ima KANCER, usledio je NAJSREĆNIJI TRENUTAK! (FOTO)

Čestitke pristižu sa svih strana!

Ćerka pokojnog pevača Sinana Sakića rodila je četvrtu ćerku, a srećne vesti objavio je njen brat Alen Sakić, da bi se potom se oglasila i ona.

- Opet sam postao ujka - napisao je Alen, a tu objavu je podelila i Đulkica.

Čestitke su samo počele da stižu, a Sinanova ćerka je sve to objavljivala na svom profilu.

Preko objava smo saznali da se tek rođena bebica zove Aleena. Da li je to po njenom bratu, ostaje da saznamo.

Inače, Đulkica trenutno živi s porodicom u Švajcarskom gradu Bazelu, a nedavno je javno govorila o zdravstvenom problemu koji je imala.

- Lekari u Bazelu su mi konstatovali rani oblik raka materice, ali su me i savetovali da bi najbolje bilo da ostanem u drugom stanju, jer bi me trudnoća mogla spasti od daljnjeg razvijanja raka, hemioterapija, zračenja. Bio je to stvarno šok za mene, ali kada sam se sabrala, shvatila sam da je ipak to dobar izlaz iz te situacije. I moj suprug Aljo se sa tim složio, i trebala bi da se porodim u septembru - ispričala je Đulkica tada i dodala:

- Mami prvo nisam htela ništa da govorim, a onda sam joj rekla da sam trudna, ali i razlog zbog koje sam se odlučila na trudnoću. Ja imam već tri ćerke, a sad čekamo i četvrtu. Presrećna sam zbog toga, i bolest se povukla - rekla je za "Expres tabloid" ona.

