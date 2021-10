Sloba Radanović progovorio o planovima za budućnost i verenici, a evo šta je NJEGOVA ŽIVOTNA ŽELJA! Otkrio i kakav odnos ima sa Jeleninom decom!

Imaju zajedničke planove!

Slobodan Radanović sve je uspešniji u svojoj muzičkoj karijeri, međutim, to nije jedino čime želi da se bavi. On je progovorio o planovima za budućnost i otkrio da ima nameru da otvori teretanu, te istakao da mu je to životni san.

- Jedva čekam da otvorim svoj prostor za vežbanje, to mi je životna želja. Razmišljao sam o tome još pre korone, ali nisam hteo da se zalećem. Sigurno ću jednog dana imati svoju teretanu - kaže Sloba.

Planove za budućnost ima i sa svojom verenicom Jelenom Đuričanin, a tiču se venčanja i potomaka.

- Jelena i ja imamo planove za budućnost, ali trenutno nas je sve zadesila ova situacija sa koronom. Ona već ima decu i to su moji mali drugari - ispričao je Sloba i otkrio da li je podigao cenu nastupa zbog epidemije i pauze na kojoj je prinudno bio:

- Moj menadžer brine o ceni nastupa, a ne ja. Tačno je da je negde digao cenu, a negde nije, jer razumemo ugostitelje koji dugo nisu radili i u teškoj su situaciji.

Kako je objavio album neposredno posle velike pauze, Slobodan je ispričao i da li mu se veliki novčani ulog isplatio.

- Siguran sam da će mi se tek isplatiti, ali ne gledam to kroz materijalne stvari - zaključuje Radanović.

Autor: M.K.