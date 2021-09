Imao je razumevanaj za sve!

Prošlo je 30 godina otkako je legendarni Toma Zdravković napustio fizički ovaj svet. Poznati pevač je 1991. godine bio teško bolestan i lečio se na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu.

Tomi su tada izvadili i drugi bubreg, a bez aparata za dijalizu nije mogao da živi.

Ekipa lista "Sabor" posetila je 1991. godine Zdravkovića u bolnici, a pevač je pričao o svom zdravstvenom stanju. Toma je naveo da ne krivi kolege što ga ne posećuju u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

- Nisu oni krivi, pevači se plaše bolesti, nemaju vremena za boljke. Ne pomišljaju da i njih nešto može da strefi. Uz pesmu i muziku ne misli se o ružnim stvarima. Eto, pre neki dan ovim hodnikom je prolazio Miroslav Ilić, sreo je mog brata Novicu i kada je čuo da ja tu ležim, rekao je da mu je teško zbog toga i da nema snage da me vidi tako bolesnog. Potpuno ga razumem - rekao je Toma Zdravković, a prenosi Yugopapir.

Kako je navedno, za Tomino zdravlje bio je najviše od kolega zabrinut Zoran Kalezić. O njegovom stanju raspitivala se i Lepa Lukić, ali i ljudi iz Sarajeva.

- Dirnula me je pažnja Erne Perić, urednice Televizije Sarajevo. Odmah je predložila da se operišem u Sarajevu i da mi se tamo izvrši transplantacija bubrega. To, međutim, nije bilo ostvarljivo. Moj lekar, koji me sve ove godine prati dr Dušan Manojlović smatra da treba od operacije najpre da se oporavim i tek posle šest meseci da se razmotri ideja o transplantaciji. A to i neće biti baš tako jednostavno, jer kod nas ta oblast nije zakonski regulisana - rekao je Toma.

Goran Bregović, kada je čuo da je Toma Zdravković bolestan, naveo je da ima nameru da napiše pesme i da uradi album pevaču, kada se bude oporavio. O tome je Toma govorio s radošću, ali se zamarao.

- Naprotiv, ovako govorim jer sam uzbuđen. A prvi put u životu desilo se da sam osetio kako mogu punim plućima da pevam. Posle operacije, dijafragma me nije pritiskala i poželeo sam kao nikad do sada da pevam, pevam... Ne, onako estradno, publici, već samo za sebe, da pevam iz sve snage, da čujem svoj glas, da isteram iz sebe svu muku i energiju koja me je ophrvala - rekao je Zdravković.

Autor: M.M.